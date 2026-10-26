Diyarbakır Çermik'te üzüm üreticileri geleneksel yöntemlerle pestil yapmaya başladı

Diyarbakır Çermik'te üzüm üreticileri geleneksel yöntemlerle pestil yapmaya başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bağ bozumu sezonunun başlamasıyla üzüm üreticileri geleneksel yöntemlerle pestil yapmaya başladı. Sabah erken saatlerde bağlara giden üreticiler, topladıkları üzümlerin suyundan pestil başta olmak üzere çeşitli ürünler hazırlıyor.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde üzüm üreticileri geleneksel yöntemlerle pestil yapmaya başladı.
Bağ bozumu sezonunun başlamasıyla birlikte sabahın erken saatlerinde bağlarına giden üreticiler, üzümleri özenle hasat ediyor.
Topladıkları üzümleri evlerine ya da bağ çevresine kurdukları alanlara taşıyan üreticiler, elde ettikleri üzüm suyundan pestil başta olmak üzere çeşitli ürünler elde ediyor.
Kaynak: AA