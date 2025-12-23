Disk'in İstanbul'dan Başlattığı Yürüyüş Ankara'da Sona Erdi... Çerkezoğlu: "Çekin Elinizi Cebimizden, Soframızdan, Çocuklarımızın Geleceğinden"

(ANKARA) - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Kur korumalı mevduattan milyonlar kazananlar, kar rekorları kıran şirketler ve bankalar korunurken, işçinin, emeklinin cebine uzanılıyor. Çekin elinizi cebimizden, soframızdan, çocuklarımızın geleceğinden. Sendikalar olarak uyuşmazlık durumunda grev hakkımızın olduğu bir sistem talep ediyoruz. Asgari ücret belirlenirken kurallar olsun istiyoruz. Birincisi, asgari ücret işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olmalıdır. İkincisi, milyonların ücreti olan asgari ücret belirlenirken büyümeden ve milli gelir artışından pay almalıdır. Asgari ücret, kişi başına milli gelirin en az yüzde 60'ı düzeyinde olmalıdır" dedi.

DİSK üyelerinin 21 Aralık Pazar günü İstanbul'un Gebze ilçesinden başlattıkları yürüyüş Ankara'da sona erdi. DİSK heyeti, Gar Meydanı'ndan Ulus Atatürk Anıtı'nın önüne sloganlar eşliğinde yürüdü. Yürüyüşün ardından DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, açıklama yaptı. DİSK'in yürüyüşüne sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Çerkezoğlu, yürüyüşün anlamına dikkat çekerek, "Bu yürüyüş, bu ülkenin tüm değerlerini üreten işçilerin, emekçilerin ve emeklilerin onur yürüyüşüdür. İstanbul'dan Ankara'ya, milyonların sesini, soluğunu ve taleplerini buraya taşıdık" dedi.

" Türkiye'nin en büyük sorunu bölüşüm sorunudur"

Türkiye'de gelir dağılımındaki adaletsizliğin derinleştiğini vurgulayan Çerkezoğlu, nüfusun yarısının toplam servetin yalnızca yüzde 3'ünü bile alamadığına kaydetti. En zengin yüzde 1'lik kesimin toplam servetin yüzde 35'ine, en zengin yüzde 10'luk kesimin ise yaklaşık yüzde 70'ine sahip olduğunu belirten Çerkezoğlu, "Böylesi bir adaletsizlik kabul edilemez. O nedenle gelirde adalet, vergide adalet ve insanca bir ücret talep ediyoruz. Türkiye'nin en büyük sorunu bölüşüm sorunudur" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin gerçekleri bu meydandadır"

Asgari ücretin Türkiye'de ortalama ücret haline geldiğini belirten Çerkezoğlu, açlık ve yoksulluk sınırlarının ulaştığı seviyelere işaret ederek, "Asgari ücret 22 bin lira düzeyindeyken açlık sınırı 30 bin liraya dayanmış, yoksulluk sınırı 90 bin lirayı aşmıştır. Böylesi bir tabloda, alım gücü 16 bin liralara gerilemiş bir asgari ücret varken, yeni asgari ücreti TÜİK'in baskılanmış ve gerçek dışı enflasyonuna göre bile değil, hedeflenen enflasyona göre artırmayı planlıyorlar. Bizi yok sayanlara, sesimizi duymayanlara, görmezden gelenlere; kapalı kapılar ardında milyonlarca işçinin yaşamını, çocuğunun sofrasındaki bir yumurtayı, bir mandalinayı belirlemeye çalışanlara karşı yürüdük. Her durakta, her meydanda masayı meydana kurduk. Çünkü gerçek meydandadır. Türkiye'nin gerçekleri bu meydandadır. Duyacaklar bu sesi, görecekler bizi. ve bilecekler: Sefalete teslim olmayacağız" diye konuştu.

Vergi sistemine yönelik eleştirilerde de bulunan Çerkezoğlu, Türkiye'de vergi yükünün büyük ölçüde emekçilerin ve emeklilerin sırtına yüklendiğini belirterek, "Bu ülkede patronlar kazançlarına göre değil, istedikleri kadar vergi veriyor. Kur korumalı mevduattan milyonlar kazananlar, kar rekorları kıran şirketler ve bankalar korunurken, işçinin, emeklinin cebine uzanılıyor. Çekin elinizi cebimizden, soframızdan, çocuklarımızın geleceğinden" dedi.

"Asgari ücret, kişi başına milli gelirin en az yüzde 60'ı düzeyinde olmalıdır"

"Taleplerimiz açık ve nettir. Asgari ücretin kapalı kapılar ardında değil, milyonların söz ve karar sahibi olduğu gerçek bir toplu pazarlıkla belirlenmesini istiyoruz" diyen Çerkezoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sendikalar olarak uyuşmazlık durumunda grev hakkımızın olduğu bir sistem talep ediyoruz. Asgari ücret belirlenirken kurallar olsun istiyoruz. Birincisi, asgari ücret işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olmalıdır. İkincisi, milyonların ücreti olan asgari ücret belirlenirken büyümeden ve milli gelir artışından pay almalıdır. Asgari ücret, kişi başına milli gelirin en az yüzde 60'ı düzeyinde olmalıdır. Bir evde iki kişi çalıştığında, o eve en az yoksulluk sınırı kadar gelir girmelidir diyoruz. En düşük emekli aylığının en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesini istiyoruz."