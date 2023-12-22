Üye Girişi
Haberler

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Vergi Adaleti İstiyor

Güncelleme:
Abone Ol

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan bir sistemden yana olduklarını belirtti. Çerkezoğlu, vergi sistemi konusundaki taleplerini açıkladı ve mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan bir sistemden yana olduklarını söyledi.

Bursa Kent Meydanı'nda bir araya gelen DİSK üyeleriyle sağanak altında basın açıklaması yapan Çerkezoğlu, günlerdir "Gelirde adalet, vergide adalet istiyoruz" sloganıyla kentleri dolaştıklarını söyledi.

Vergi sistemi konusundaki taleplerini 5 maddede topladıklarını belirten Çerkezoğlu, bunların Meclis'e sunulduğunu, süreci takip ettiklerini anlattı.

Çerkezoğlu, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan bir sistemden yana olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu yolda beraber yürüyoruz. Yağmurda ıslanmak da var, güneşte kavrulmak da var ama bu mücadeleden vazgeçmek yok. Yan yana omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini bizler üretiyoruz. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz üretiyoruz. Bizim alın terimizle büyüyor bu ülke ve ürettiğimiz değerden hakkımızı istiyoruz. Kimseden sadaka istemiyoruz. Hakkımızı istiyoruz ve hakkımız olanı alana kadar da mücadele edeceğiz. O nedenle 'gelirde adalet' diyoruz. İşte asgari ücretin belirlendiği bu süreçte o nedenle Edirne'den Artvin'e kadar her gün alanlardayız, her gün meydanlardayız. İşçi buluşmalarıyla, dostlarımızla bir araya geliyoruz."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Arzu Çerkezoğlu Bursa Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Süper Kupa maçı nerede, hangi statta oynanacak? FB - GS Süper Kupa maçı hangi stadyumda oynanacak? Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak? Derbinin hakemi kim oldu? BELLİ OLDU! Fenerbahçe - Galatasaray derbisini kim yönetecek? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Balıkesir'de deprem mi oldu? 22 Aralık Az önce Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Canlı maç izle şifresiz! Futbolseverler 22 Aralık bu akşamki Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini ca 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Hangi maç hangi kanalda? Bugün hangi maç, nerede yayınlanacak? Bugün TV'de hangi maçlar var? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title