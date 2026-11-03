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DİSK-AR Ekim 2026'da asgari ücretin enflasyon kaybını 7 bin 726 TL olarak açıkladı

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DİSK-AR Ekim 2026'da asgari ücretin enflasyon kaybını 7 bin 726 TL olarak açıkladı
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DİSK-AR'ın Kasım 2026 Enflasyon Haber Bülteni'nde Ekim ayında asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybının 7 bin 726 TL olduğu belirtildi. Bültende, "TÜİK'in şaibeli enflasyon verilerine göre bile Türkiye'de enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

(ANKARA) – DİSK-AR tarafından yayımlanan bültende, ekim ayında asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybının 7 bin 726 liraya ulaştığı belirtildi. Bültende, "TÜİK'in şaibeli enflasyon verilerine göre bile Türkiye'de enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ekim 2026 enflasyon verilerini açıklamasının ardından Kasım 2026 Enflasyon Haber Bülteni'ni yayımladı. Bültende, şu ifadeler kullanıldı:

"TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim 2026 sonuçlarını 3 Kasım 2026'da açıkladı. TÜİK'e göre TÜFE yıllık yüzde 29,77. TÜFE'deki değişim 2026 Ekim ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,23 olarak gerçekleşti. TÜFE'deki aylık değişim oranı yüzde 2,58 oranında açıklandı. TÜİK'e göre Ekim 2026'da enflasyon oranı bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 27,52 olarak gerçekleşti. Ekim 2026 itibarıyla yıllık enflasyonun en yüksek görüldüğü harcama grubu yüzde 48,86 ile eğitim oldu. Aylık en yüksek artışın görüldüğü harcama grubu yüzde 12,58 ile giyim ve ayakkabı olarak gerçekleşti. Aylık yüksek artışın görüldüğü ikinci grup ise yüzde 3,50 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Türkiye'de birkaç yıldır devam eden yüksek enflasyon dar gelirlilerin ve işçilerin alım güçlerinin düşmesine yol açıyor. Büyük ölçüde baz etkisi nedeniyle enflasyonun artış hızı yavaşlamış olsa da fiyatlar artmaya devam ediyor. Enflasyonun artış hızındaki düşüş fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor. Dahası enflasyon farklı toplumsal sınıf ve kesimleri farklı etkiliyor. Dar gelirlilerin alım gücünü çok daha fazla düşürüyor ve gelir dağılımını bozucu bir işlev görüyor. Asgari ücret enflasyon karşısında eriyor. 2026 Ekim'de asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı 7 bin 726 TL oldu. Öte yandan resmi enflasyon verileri konusundaki şaibe devam ediyor. TÜİK'in Haziran 2022'de madde fiyat listesini açıklamaktan vazgeçmesi nedeniyle enflasyon verileri daha da tartışmalı hale gelmişti. TÜİK'in şaibeli enflasyon verilerine göre bile Türkiye'de enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor."

Kaynak: ANKA
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