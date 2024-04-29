Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Filistin konulu toplantıya katıldı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı Temas Grubu ve bazı batılı ülkelerin iştirak ettiği Filistin konulu toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı Temas Grubu ve bazı batılı ülke temsilcilerinin bulunduğu Riyad'daki Filistin konulu toplantıya katıldı.