Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23. Doha Forumu Kapsamındaki Temasları Sürüyor

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha Forumu kapsamında Suriye, Irak, Lübnan ve Norveç'ten yetkililerle görüştü. Görüşmelerde bölgesel güvenlik ve Türkiye-Irak ekonomik ilişkileri ele alındı.

Bakan Fidan'ın, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile yaptığı görüşmede, bölgesel güvenlik meselelerinin yanı sıra Türkiye-Irak ekonomik ilişkileri ve enerji alanındaki işbirliği konuları ele alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel
