Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de ikinci bakanlar toplantısının yapıldığını açıkladı

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "AB üyesi ülkeler ile Karadeniz, Güney Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinden temsilcileri bir araya getiren Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'nı bugün Brüksel'de gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB üyesi ülkeler ile Karadeniz, Güney Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinden temsilcileri bir araya getiren Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'nı bugün Brüksel'de gerçekleştirdik. Oturumlarda ve ikili görüşmelerimizde, Orta Koridor, Kalkınma Yolu, Üç Deniz Girişimi ve Küresel Geçit başta olmak üzere farklı bağlantısallık projelerinin eş güdüm içinde ilerletilmesinin uluslararası istikrar ve refah açısından taşıdığı öneme değindik. Karadeniz'de güvenliğin sağlanmasında bölgesel sahiplenme anlayışının ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin vazgeçilmez rolünü vurguladık. Türkiye ile AB ülkelerinin birbirini tamamlayan kapasite ve deneyimlerini ortak bir stratejik perspektifle bir araya getirmesi, ekonomik ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracak ve her iki tarafın menfaatine olacaktır. Türkiye, bağlantısallık alanında somut ve uzun vadeli projelerin hayata geçirilmesinde güçlü ve güvenilir bir ortak olmayı sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı