Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio ile görüştü - Haberler

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunduğu ABD'de İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede Ukrayna'daki gelişmeler, NATO'nun genişlemesi ve Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin ele alındığı kaydedildi.???????

Görüşme, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun da yer aldığı Türkevi binasında gerçekleşti.