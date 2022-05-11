Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fas'ta Norveçli mevkidaşı Huitfeldt ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonunun bakanlar toplantısı kapsamında Norveçli mevkidaşı Anniken Huitfeldt ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Fas'ın Marakeş kentinde 76 devlet ve uluslararası kurumun katılımıyla düzenlenen toplantı kapsamında Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Huitfeldt ile gerçekleştirdiği ikili toplantıda, Filistin, Suriye ve Ukrayna dahil bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Marakeş kenti, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ortak davetiyle düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun bakanları toplantısına ev sahipliği yapıyor.

ABD öncülüğünde 2014'te kurulan DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun bünyesinde, Benin'in eklenmesiyle 85 ülke ile dünyanın çeşitli bölgelerine ait uluslararası kuruluş bulunuyor.