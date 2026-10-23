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Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Arjantin'de CARI ve Ticaret Odası'nda konuştu

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Arjantin Uluslararası İlişkiler Konseyi (CARI) ve Arjantin Ticaret ve Hizmetler Odası'ndaki görüşmelere katılarak konuşma yaptı. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında Gümrükçü'nün konuşması duyuruldu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Arjantin Uluslararası İlişkiler Konseyi (CARI) ve Arjantin Ticaret ve Hizmetler Odası'ndaki görüşmelere katılarak konuşma yaptı.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Gümrükçü'nün CARI ve Arjantin Ticaret ve Hizmetler Odası'nda konuşma yaptığı bildirildi.

Kaynak: AA
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