Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Arjantin'de CARI ve Ticaret Odası'nda konuştu

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Arjantin Uluslararası İlişkiler Konseyi (CARI) ve Arjantin Ticaret ve Hizmetler Odası'ndaki görüşmelere katılarak konuşma yaptı.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Gümrükçü'nün CARI ve Arjantin Ticaret ve Hizmetler Odası'nda konuşma yaptığı bildirildi.

Kaynak: AA