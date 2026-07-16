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Dışişleri Bakan Yardımcısı Özel, Irak'ta Türk toplumunun temsilcileri ve iş insanlarıyla görüştü

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Irak'ın Erbil kentinde Türk toplumu temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Ayrıca Bağdat ve Erbil'deki vize başvuru merkezlerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Irak'ın Erbil kentinde, Türk toplumunun temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Özel'in, Irak'ın Erbil kentinde Türk toplumunun temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldiği bildirildi.

Bir başka paylaşımda ise Özel'in, Bağdat ve Erbil'deki vize başvuru merkezlerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç
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