Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar, Türkiye ile Çin ilişkisinin artan önemini vurguladı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Türkiye ile Çin ilişkilerinin siyasi, ekonomik istikrar ve güvenlik bakımından giderek önem kazandığını belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Türkiye ile Çin ilişkilerinin siyasi, ekonomik istikrar ve güvenlik bakımından giderek önem kazandığını belirtti.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi.

Resepsiyona, Bakan Yardımcısı Akçapar, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, büyükelçiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Akçapar, buradaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in liderliğinde, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerinin güçlenmeye devam ettiğini söyledi.

Ankara Üniversitesi bünyesinde 1935'te sinoloji bölümünün açılmasının Türkiye'nin kurucularının Çin'e yönelik "vizyoner" bakışını yansıttığına işaret eden Akçapar, "Türkiye, çok boyutlu dış politikası çerçevesinde Çin ile ilişkilerine her zaman önem atfetmiştir." dedi.

Akçapar, dünyanın Kovid-19 salgınının toplumsal ve ekonomik etkilerini hissetmeye devam ettiğini ve belirsizlikle dolu köklü değişim sürecinden geçtiğini vurgulayarak, "Geniş Avrasya'nın doğu yakasında konumlanan Asya ve Pasifik bölgesi, gerek pandemiyle mücadelenin gerek değişen jeopolitik iklim, öne çıkan sahalarından biri olmuştur." ifadesini kullandı.

Çin'in kadim bir medeniyetin temsilcisi olduğunu belirten Akçapar, ülkenin kalkınma ve bilişim alanlarında önemli atılımlar yaparak yeniden dünyanın en önemli merkezleri arasına girdiğini söyledi.

Akçapar, Türkiye'nin Yeniden Asya girişimi çerçevesinde Çin ile ilişkilerini geliştireceğinin altını çizdi.

Çin'in küresel güç olarak çok kutuplu dünyada yerini aldığına işaret eden Akçapar, Türkiye ile Çin ilişkilerinin siyasi, ekonomik istikrar ve güvenlik bakımından giderek artan bir öneme sahip olduğunu kaydetti.

Akçapar, Türkiye'nin tarihi, etnik ve kültürel bağlarıyla bulunduğu coğrafyada merkezi bir konumda bulunduğunu belirterek, "Bu sebeple tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasını amaçlayan, batı ve doğuyu birbirine karadan ve denizden bağlamayı hedefleyen Kuşak ve Yol Projesi ile Orta Koridor'un uyumlaştırılmasında katedeceğimiz mesafe, ilişkilerimizde yeni bir sayfa açılmasına vesile olacaktır." diye konuştu.

Çin'in, Kovid-19 tedbirlerini kaldırmasından sonra Türkiye'yi grup turlarının düzenlenebileceği listeye dahil etmesinin önemli bir adım olduğunun altını çizen Akçapar, Çin'den daha fazla turist ağırlamak istediklerini dile getirdi.

"Kuşak ve Yol'un yüksek kalitede ortak inşasını desteklemekteyiz"

Büyükelçi Liu, Çin ve Türkiye'nin uluslararası ve bölgesel meselelerde etkili ülkeler olduğunu vurgulayarak, "Her ikisi de yükselen pazarların ve gelişmekte olan büyük ülkelerin temsilcileridir." dedi.

Çin ile Türkiye ilişkilerinin, daha verimli sonuçlar doğurmasını sağlamak istediklerini belirten Liu, küresel ve bölgesel barışçıl kalkınmaya katkı sağlamak için Türkiye ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Liu, Çin'in insanlığın ortak geleceğini inşa etmek için Küresel Kalkınma, Küresel Güvenlik ve Küresel Medeniyet İnisiyatifleri'ni ortaya koyduğuna dikkati çekerek, "Kuşak ve Yol'un yüksek kalitede ortak inşasını desteklemekteyiz." diye konuştu.

Küresel ekonomik büyümenin yavaşladığının altını çizen Liu, Çin'in büyük ölçekli ekonomiler arasında en iyi ivmeye sahip olduğunu ve büyük bir gelişme potansiyeli olduğunu söyledi.

Liu, Çin'in kalkınmasını "dünya için önemli bir fırsat" olarak niteleyerek, bunun Çin ve Türkiye için de işbirliğini derinleştirmek ve ortak kalkınma sağlamak adına önemli bir fırsat olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in bağımsız ve barışçıl dış politika ilkelerini benimseyeceğini belirten Liu, ülkesinin "soğuk savaş mantığına" karşı çıkacağını ve çifte standartları reddedeceğini kaydetti.