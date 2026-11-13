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Dışişleri bakan yardımcıları Antalya'daki COP31 etkinliklerinde hitapta bulundu

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Dışişleri bakan yardımcıları, Antalya'da COP31 kapsamında düzenlenen çeşitli etkinliklere katılarak hitapta bulundu. Büyükelçi Bozay ICFG lansmanında, Kulaklıkaya mutabakat muhtırası imza töreninde, Ekinci ise IDD2026 açılışında konuştu.

Dışişleri bakan yardımcıları Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ve Büyükelçi Berris Ekinci, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında gerçekleştirilen çeşitli etkinliklere katılarak hitapta bulundu.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, Avrupa Birliği (AB) Başkanı da olan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Döngüsel Gıda Sistemleri ve Gastronomi Şehirleri Girişimi (ICFG) Üst Düzey Lansmanı'nda konuşma yaptı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ise Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği ile Kalkınma için Afrika First Ladyleri Örgütü (OAFLAD) arasında işbirliğine yönelik mutabakat muhtırasının COP31 kapsamında Antalya'da düzenlenen imza törenine katılarak hitapta bulundu.

Kulaklıkaya, ayrıca Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı Genel Sekreteri Sohail Mahmood ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci de Türkiye ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) stratejik ortaklığının önde gelen ortak etkinliklerinden biri olan 2026 İstanbul Kalkınma Diyalogları'nın (IDD2026) COP31 kapsamında Antalya'da gerçekleştirilen yüksek düzeyli açılış bölümünde konuştu.

Ekinci, ayrıca "Akdeniz'de Enerji İşbirliğini Güçlendirecek Yeni Ortaklıklar" etkinliğinde hitapta bulundu ve "Küresel Elektrifikasyon Bakanlar Toplantısı"nda moderatörlük yaptı.

Kaynak: AA
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