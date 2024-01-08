'Diriliş Buluşmaları' Filistin Gündemiyle Antalya'da Düzenlendi

İhh ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından konferans serileri halinde organize edilen 'Diriliş Buluşmaları'nın 8'incisi Filistin gündemiyle Antalya'da düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Hüseyin Oruç yaptı. İsrail'in insanlık suçu işlediğini belirten Oruç, 'Gazze ve Kudüs konusunda tüm Müslümanların ve tüm insanlığın sorumlulukları var' dedi.

'FİLİSTİN'İN KURTULUŞU, İSLAM ÜMMETİNİN SOMUT VE KARARLI ADIMLAR ATMASINA BAĞLIDIR'

Buluşmaya, telekonferans aracılığıyla katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail'in menfur emellerine ulaşmak için kadın, çocuk, hasta, sivil demeden insanları katlettiğini belirtti. Erbaş, 'Siyonistler, işledikleri cinayetlerin ve yaptıkları soykırımın hesabını bir gün mutlaka verecekler. Filistin'in kurtuluşu, İslam ümmetinin somut ve kararlı adımlar atmasına bağlıdır' diye konuştu.

'ZULMÜN ENGELLENMESİ İÇİN DAHA GÜÇLÜ TEPKİLER ORTAYA KONULMALI'

'Kudüs bizi vahdete çağırıyor' diyen Prof. Dr. Erbaş, 'İslam ümmeti bir araya gelip ortak kararlar alarak somut adımlar atmalı. Kudüs'ün etrafında bütün mümin yürekleri birleştirecek çalışmalara hız vermeliyiz. Kudüs özgür oluncaya kadar hiçbir çalışma yeterli değildir. Zulmün engellenmesi için daha güçlü ve sistematik tepkiler ortaya konulmalıdır. İnanıyorum ki, gücümüzün ve sahip olduğumuz imkanların farkına varıp kendimize güvendiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz bir sorun yoktur' ifadelerini kullandı.

'ZİLLETTEN KURTULMAK İSTİYORSAK, GÜÇLÜ MÜMİN OLMAK DURUMUNDAYIZ'

Hadis-i şerifte güçlü müminin, zayıf müminden hayırlı olduğunun belirtildiğini ifade eden yazar Dr. Adem Ergül, 'Dünyada izzete talipsek, zilletten kurtulmak istiyorsak, fert fert güçlü mümin olmak durumundayız. Fert fert güç biriktireceğiz, devlet devlet güç biriktireceğiz. Azlığımız değil, Allah'ın bize verdiği vazifelerdeki gevşekliğimiz bizi zillete düçar etmektedir' dedi.

Gazzelilerin İsrail'in zulmü karşısında onurlu bir mücadele verdiğini belirten yazar İsmail Manca, 'Gazze kaybetmedi. Gazze zaferde şu anda, kaybeden sessiz kalan bizleriz' diye konuştu.

'GAZZE'YE SAHİP ÇIKMAK MECBURİYETİNDEYİZ'

Yazar Ramazan Kayan, Gazze'nin herhangi bir toprak parçası olmadığını belirterek, 'Gazze, ideolojilerin, sistemlerin çöktüğü bir zaman diliminde yeni bir yaşam biçimidir, dik duruşun mekanıdır, yiğitçe direnişin adresidir. Gazze ümmetin dik duruşudur, onurudur, iradesidir, hafızasıdır. Gazze'ye sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Gazze küresel emperyalizme, küresel kötülüğe meydan okumanın adresidir. Şayet biz ümmet olarak tek yürek, tek yumruk, tek irade olabilseydik, İsrail Kudüs'ü başkent ilan edemeyecekti, Kudüs İsrail'e mezar olacaktı' ifadelerini kullandı.

'ZULÜMLERİN SON BULMASI İÇİN AZİM VE GAYRET GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR'

Yazar Nureddin Yıldız ise 'Hepimiz bir acıyla kavruluyoruz. Ancak, Allah sadece üzülenleri değil, yarın için çalışanları görmek istiyordur muhakkak. Şu anda dünkü gafletle geçen günlerin faturasını ödüyoruz. Zulümlerin son bulması için, azim ve gayret göstermemiz gerekiyor' dedi.

'İNSANİ YARDIMLARI SÜRDÜRMELİYİZ'

Yazar Muhammed Emin Yıldırım da herkesin Gazze konusunda sorumlulukları olduğunu ifade ederek, 'Hepimizin Gazze için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. İnsani yardımları sürdürmeliyiz' diye konuştu.

Program, Filistinliler için dua edilmesinin ardından sona erdi.