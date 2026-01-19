Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Caymazoğlu, Medya ve Ekonomi Arasında Diplomasi 2026 Konferansı'nda konuştu

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, diplomasinin yalnızca geleneksel kanallarla sınırlı olmadığını, medya ve ekonomiyle iç içe geçen çok boyutlu bir yapıya dönüştüğünü belirterek, bu sürecin uluslararası güveni güçlendiren ve yatırımları teşvik eden bir rol üstlendiğini söyledi.

Diplomasi, medya ve ekonomi arasındaki etkileşimi çok boyutlu biçimde ele alan ve sekiz oturumdan oluşan "Diplomacy Between Media and Economy 2026 Konferansı" (Medya ve Ekonomi Arasında Diplomasi 2026 Konferansı), Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirildi.

Konferansta, ulusal medyanın yatırım ortamına etkisi, modern diplomasinin sermaye hareketlerindeki rolü, büyükelçiliklerin yatırım fırsatları oluşturmadaki işlevi, ulusal imaj yönetimi ve resmi medyanın ekonomik çekiciliğe katkısı gibi başlıklar ele alındı.

Ayrıca, Arap ve uluslararası yatırım trendleri, havacılık ve spor medyasının sürdürülebilir ekonomik modellerle ilişkisi ile yatırım dostu yasal çerçevelerin önemi tartışıldı.

Üst düzey bakanlar, büyükelçiler, medya yöneticileri, akademisyenler ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı konferansta, medyanın yalnızca bir iletişim aracı değil, aynı zamanda yatırımcı güvenini etkileyen ve ekonomik diplomasiye katkı sunan stratejik bir aktör olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, konferansın "Modern diplomasi: Büyükelçilerin yatırım fırsatları oluşturduğu ve uluslararası güveni güçlendirdiği; güven inşa eden ve sermayeyi harekete geçiren diplomasi" başlıklı ikinci oturumunda bir konuşma yaptı.

Büyükelçi Caymazoğlu'nun konuşma yaptığı konferansı takip edenler arasında Ürdün İletişim Bakanı Muhammed Mumini ve Lübnan İletişim Bakanı Buul Murkuz de yer aldı.

Diplomasinin artık yalnızca geleneksel kanallarla sınırlı olmadığını, medya, ekonomi ve parlamenter diplomasi gibi çok boyutlu bir yapıya dönüştüğünü söyleyen Büyükelçi Caymazoğlu, devletlerin bu yeni diplomasi alanlarını etkin ve verimli şekilde kullanmaya odaklandığını belirterek, Türkiye'nin de zamanla sahip olduğu yumuşak gücü keşfederek bu doğrultuda hareket ettiğini ifade etti.

Caymazoğlu, "Diplomasi artık yalnızca klasik yöntemlerle yürütülen bir alan değil; medya, ekonomi ve yumuşak güç unsurlarıyla birlikte güven inşa eden ve sermayeyi harekete geçiren çok boyutlu bir sürece dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları'nın 344 farklı noktaya uçuş gerçekleştirmesinin başlı başına bir diplomasi unsuru olduğunu vurgulayan Caymazoğlu, Türk dizilerinin de Türkiye'nin tanıtımında önemli rol oynadığını, dizilerin yayınlandığı ülkelerden birçok kişinin çekim yapılan yerleri görmek için Türkiye'yi ziyaret ettiğini söyledi.

Caymazoğlu, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) da kültürel ve kalkınma diplomasisi alanında önemli katkılar sunduğunu belirtti. Klasik diplomasinin bu yeni araçlardan güç aldığını dile getiren Caymazoğlu, diplomasinin artık devlet kurumları, özel sektör ve sivil yapılar arasında ortaklaşa yürütülen bir sürece dönüştüğünü kaydetti.

Türkiye'nin, şirketlerinin yurt dışındaki yatırımlarını bir kayıp değil kazanç olarak gördüğünü ifade eden Caymazoğlu, bu yatırımların Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladığını ve ülkenin gücünü artırdığını söyledi.

Ürdün'de görev süresinin ikinci yılına yaklaşan Caymazoğlu, kendisini ülkede evinde gibi hissettiğini, kültürel açıdan herhangi bir yabancılık yaşamadığını ve bu durumu Türk iş insanlarına da aktardığını belirtti.

Türkiye'nin Ürdün'deki yatırımlarının yaklaşık 300 milyon dolar seviyesinde olduğunu aktaran Caymazoğlu, Ürdün'ün güvenli ve istikrarlı yapısının yatırımcılar açısından önemli bir avantaj sunduğunu, Suriye'deki olumlu gelişmeler ve Ürdün'ün Körfez pazarlarına yakınlığının da yeni fırsatlar oluşturduğunu ifade etti.

Bazı Türk şirketlerinin fosforik asit üretimi ve elektrikli araç şarj istasyonları gibi alanlarda büyük yatırımlara hazırlandığını belirten Caymazoğlu, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin olumlu seyrettiğini söyledi.

Caymazoğlu, Türk ürünlerinin yanı sıra Ürdün ürünlerinin de Türkiye pazarında yer almasını istediklerini, ekonomik ilişkilerin karşılıklı kazanç temelinde geliştirilmesine önem verdiklerini vurguladı.

Türk–Ürdün Ekonomik Karma Komisyonu'nun ilk toplantısının Ekim 2025'te yapıldığını ve verimli geçtiğini hatırlatan Caymazoğlu, bu yıl Ankara'da ikinci toplantının düzenlenmesinin planlandığını bildirdi.

İki ülke ilişkilerinin liderler arasındaki güçlü bağlar sayesinde her geçen gün geliştiğini belirten Caymazoğlu, ortak projeler arasında tarihi Hicaz Demiryolu'nun yeniden canlandırılmasının da yer aldığını, bu hattın turizm açısından büyük potansiyel taşıdığını sözlerine ekledi.