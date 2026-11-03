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Ding Xuexiang, 5-10 Kasım'da Shanghai'da düzenlenecek 9. İthalat Fuarı'nda konuşacak

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Ding Xuexiang, 5-10 Kasım'da Shanghai'da düzenlenecek 9. İthalat Fuarı'nda konuşacak
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Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın açılış törenine ve ilgili etkinliklere katılarak açılış konuşması yapacak. Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, fuarın 5-10 Kasım tarihleri arasında Shanghai'da düzenleneceğini belirtti.

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın açılış törenine ve ilgili etkinliklere katılarak bir açılış konuşması yapacak.

Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong salı günü yaptığı açıklamada, fuarın 5- 10 Kasım tarihleri arasında Shanghai'da düzenleneceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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