Ding Xuexiang, 5-10 Kasım'da Shanghai'da düzenlenecek 9. İthalat Fuarı'nda konuşacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın açılış törenine ve ilgili etkinliklere katılarak bir açılış konuşması yapacak.

Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong salı günü yaptığı açıklamada, fuarın 5- 10 Kasım tarihleri arasında Shanghai'da düzenleneceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua