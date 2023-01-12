Sebze halinde kilolarca ürün çöpe atıldı, gerekçesi ise ilginç: Türkiye'de yiyen yok

Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde çekilen görüntülerde bir çöp konteynerinin yurt dışına ihraç edilen dikenli salatalık ile dolu olduğu görüldü. Görüntüler üzerine konuşan Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve ve Komisyoncular Derneği Başkanı Yılmaz, ürünün pazar değerini kaybetmiş olabileceği veya ihracata gönderilecek miktardan fazlasının iç pazarda alıcı bulamayacağı için dökülmüş olabileceğini söyledi.

Antalya'dan her yıl binlerce ton ürün Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nden yurt içi ve yurt dışı pazarına gönderiliyor. Yurt dışı pazarı için üretilen ürünler ise dünyanın farklı ülkelerine gönderiliyor. İhraç edilen ürünler arasında yer alan dikenli salatalığın bir bölümünün haldeki bir çöp konteynerine atıldığı görüldü.

"YURT İÇİNDE TÜKETİLEN BİR ÜRÜNÜMÜZ DEĞİL"

Satılabilecek durumda olan hiçbir ürünün çöpe atılamayacağını söyleyen Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve ve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz, "Hal içerisinde çöpe atılan ürünlerin fiyat düşürmek veya artırmaya bir etkisi olmaz. Atılan bu ürünler pazar değerini kaybetmiş olabilir. Çöpte görülen dikenli salatalık yurt içinde tüketilen bir ürünümüz değil. Bu ürünün yüzde 90'ı yurt dışına ihraç ediliyor. 50 kilogram üretilen ürününün 40'ını gönderdiğinizde kalan 10 kilogramı burada yiyen olmaz. Çünkü burada yenilen ve satılan bir ürün değil" dedi.

"İHRACATA GİTME VASFINI KAYBEDEN ÜRÜNLER İSTEMEDİĞİMİZ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURABİLİYOR"

Yurt dışına giden ürünler için yol süresinin de hesap edilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Dikenli salatalık yurt dışı grubuna giren bir ürün. Ayrıca yumuşamış olabilir. İhraç edilen sebze ve meyvelerin yolculuğu gittiği ülkeye göre 10-15 gün yol gidiyor. O zamana kadar kalite vasfını kaybediyor zaten. Bu şekilde yurt dışına gönderdiğinde paket ve nakliye masrafları var. Gittiği yerlerde vasfını kaybetmiş olacak ve bir de orada maddi kayıp yaşayacak. Ondan dolayı ihracata gitme vasfını kaybeden ürünler maalesef istemediğimiz görüntüleri oluşturabiliyor. Pazarını kaybetmiş olmasından kaynaklanıyor" diye konuştu.