"Rüşvet ve Yolsuzluk" Suçundan Tutuklu Eski Dhmi Daire Başkanı Acar'ın Tutukluluk Hali Devam Edecek

(ANKARA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) eski daire başkanı Mehmet Cemil Acar, "rüşvet" ve "yolsuzluk" suçlamasıyla yargılandığı davada, Acar'ın kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına, Çağla Acar'ın ise mevcut adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine karar verildi. Bir sonraki duruşma 9 Mart'ta görülecek.

Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Cemil Acar bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık olan eski eşi Çağla Acar ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, dosyaya giren evrakı okuduktan sonra tutuksuz sanık Çağla Acar'a söz verdi. Çağla Acar, bu celse savunma yapmayacağını belirterek süre talebinde bulundu. Tutuklu sanık Mehmet Cemil Acar ise süre talep etmediğini ve savunma yapmak istediğini ifade etti.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Mehmet Cemil Acar'ın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Çağla Acar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine karar verilmesini talep etti.

Savunmasında suçlamaları reddeden Mehmet Cemil Acar, davanın kurumsal değil kişisel husumetlere dayandığını ileri sürerek, "Bu dava ne DHMİ'nin ne de Ulaştırma Bakanlığı'nın davasıdır. Bu, birkaç bürokratın kişisel husumet soruşturmasıdır. Müfettişlik aşamasında savunma vermediğim yazılmıştır, bu doğru değildir. DHMİ'deki yönetim değişikliğinden sonra emekliliğim istendi. Emeklilik sonrası verdiğim mal beyanı üzerinden fırtına koparıldı. Son 5-10 yıldır düzenli olarak mal beyanında bulundum ve tüm mal varlığımı sundum. Emekli olduktan sonra bu soruşturma açıldı. Meslek hayatım boyunca en ufak bir cezam yoktur. Devletin tek kuruşu bana geçmemiştir. Ben aklımla, zekamla çalıştım" diye konuştu.

Beyanların ardından mahkeme, Mehmet Cemil Acar'ın kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına, Çağla Acar'ın ise mevcut adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine karar verdi. Duruşma 9 Mart'a ertelendi.