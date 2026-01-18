Haberler

Aşiretler, Suriye'nin Deyrizor ilini terör örgütü YPG/SDG'den tamamen kurtardı

Suriye'nin Deyrizor ilinde aşiret güçleri, YPG/SDG'nin işgali altındaki tüm bölgeleri kontrol altına alarak ilin tamamını örgütten kurtardı. Aşiretler, YPG/SDG'nin varlığını sona erdirerek önemli enerji merkezlerini de geri aldı.

Suriye'nin Deyrizor ilinde ayaklanan aşiret güçleri, terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki tüm bölgeleri kontrol altına alarak ilin tamamını örgütten kurtardı.

Deyrizor'daki AA ekibinin aktardığına göre, aşiret güçleri dün akşam saatlerinden itibaren terör örgütü YPG/SDG'ye karşı başlattıkları ilerleme kapsamında il genelinde hakimiyet sağladı.

Aşiretler, Deyrizor'un güney ve orta kesimlerinin ardından kuzey yönünde ilerleyerek Rakka ve Haseke sınır hattına kadar uzanan bölgeleri de kontrol altına aldı. Böylece il sınırlarının tamamında YPG/SDG varlığı sona erdirildi.

Kontrol altına alınan yerleşim yerleri arasında Muheymide, Suveydan el-Cezire, Murat, Gıranic, Et-Tayyane, El-Cerzi, Hatla, El-Huseyniyye, Halebiyye Meydanı, El-Bağur, Elbu Bedran, El-Bahra, Es-Suse, Ebu Hardub, Eş-Şenan, Denec, Zeyban, Havaic, Şehil, Busayra, Subha, Dehla, Cedid Bekkara, Huşam, Mazlum, El-Hisan, Cefra sahası, Huvayic Bumasa ve Sava yer aldı.

Deyrizor Valiliğinden yapılan açıklamada da aşiretlerin, Suriye'nin en büyük enerji merkezleri arasında yer alan Ömer Petrol Sahası ile Kuniko Doğal Gaz Sahası'nın bulunduğu bölgeyi daha önce terör örgütü YPG/SDG'den kurtardığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
