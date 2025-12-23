Yalova'da devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

BURSA Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Yalova'nın Armutlu ilçesindeki aynı taşınmazı 'devre mülk' adı altında çok sayıda kişiye satıp, 1 milyar 200 milyon TL dolandıran 22 şüpheliden 13'ü yakalandı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, diğer 9 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Yalova'nın Armutlu ilçesindeki aynı taşınmazın, 'devre mülk' adı altında çok sayıda kişiye satışının yapıldığı yönündeki şikayetler üzerine Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Özellikle emekli ve yaşlı kişilerin hedef alındığı, mağdurların telefon bankacılığı üzerinden kredi çekmeye yönlendirildiği ve şüphelilerin bu tutarları kurdukları paravan şirketlerin hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Kullanılmayan devre mülkler için aidat talep edildiği, ödeme yapmayanlar hakkında ise icra takibi başlatılarak, bu yöntemle yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira haksız kazanç sağlandığı, mağdurlar arasında yabancı uyruklu yatırımcıların da bulunduğu belirlendi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen, aralarında 8 kadının da olduğu, H.B., M.A., A.R.O., E.C.A., Y.B., Ç.E., B.Y., G.N., O.Ş., O.T., T.T., M.E., Z.Y., C.T., A.A., Ş.K., B.U., M.A., H.S., M.Y., Y.Ç., D.E.'ye yönelik operasyon düzenlendi. Yalova İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yalova, İstanbul ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 13'ü yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller, cep telefonları, SIM kartlar ve çok sayıda sahte devre mülk sözleşmesi ele geçirildi.

Şüphelilerden 9'u Gemlik Sulh Ceza Hakimliği tarafından, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.