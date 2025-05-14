Devlet Korumasındaki 170 Çocuk, Ziraat Türkiye Kupası Finalini İzledi

Devlet korumasındaki 170 çocuk, Trabzonspor ile Galatasaray arasında yapılan Ziraat Türkiye Kupası final maçını tribünden izledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalanan protokol kapsamında Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'ta devlet korumasında bulunan çocuklar, final müsabakasını seyretti.