DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, metaverse mitinginde konuştu Açıklaması - Haberler

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Ülkemizin hak ettiği seviyeye gelmesini istiyorsak dijital dönüşümü gerçekleştirmek zorundayız" dedi.

Babacan, partisinin metaverse yoluyla düzenlenen mitinginde konuştu.

Metaversedeki ilk siyasi mitingi gerçekleştirdiklerini dile getiren Babacan, NFT (Nitelikli Fikri Tapu) hediyesi veren ilk siyasi parti olduklarını ifade etti.

Babacan, metaverse üzerinde genel merkez binası satın alan ilk siyasi partinin de DEVA Partisi olduğunu belirterek, " Metaverse'ü bugün hep beraber Devaverse yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediğini ifade eden Babacan, "Ülke olarak boşa geçirdiğimiz her bir dakika bizi dünya ile yarışta daha da geri sıralara itiyor. Oysa ülkemizin hak ettiği seviyeye gelmesini istiyorsak dijital dönüşümü gerçekleştirmek zorundayız." diye konuştu.

Babacan, eylem planları açıkladıklarını hatırlatarak, "Gençlik eylem planımız da hazır arkadaşlar, gençlerin gençler için hazırladığı eylem planımızı da çok yakında kamuoyu ile paylaşacağız. Biz hayalimizdeki Türkiye'nin sizin de hayalinizde olan Türkiye olduğunu çok iyi biliyoruz. " değerlendirmesinde bulundu.

Gençleri teşvik edeceklerini aktaran Babacan, "Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacağız. Gençleri yeni dünyanın bilgi ve becerisi ile donatacağız. Örneğin, liseden mezun olan her gence algoritma ve temel kodlama becerisine sahip olma imkanı tanıyacağız. Liselerde, seçmeli olarak yapay zeka, girişimcilik ve siber güvenlik gibi dersler açacağız. Teknoloji ürünleri üzerindeki vergileri düşüreceğiz. 25 yaşın altındaki tüm gençlere internete bedava erişim hizmeti sunacağız. Çünkü biz bütün bunları çağımızda bir lüks değil bir ihtiyaç olarak görüyoruz." dedi.