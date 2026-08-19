DEVA Partili Şahin: Bir Ayda Faize, Çiftçiye Bir Yılda Ayrılanın Neredeyse İki Katı Ödendi

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Temmuz 2026 bütçe verileri üzerinden iktidarın tasarruf politikasını eleştirerek, yalnızca temmuz ayında 326 milyar 764 milyon lira faiz ödemesi yapıldığını belirtti. Şahin, "2026 yılının tamamında çiftçiye ayrılan tarımsal destek ödeneği 168 milyar lira. Yani bir ayda faize, çiftçiye bir yılda ayırdığınız paranın neredeyse iki katını ödemişsiniz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Temmuz 2026 Bütçe Gerçekleşmeleri verilerini değerlendiren Şahin, vatandaştan sürekli tasarruf ve fedakarlık istendiğini, faiz giderlerindeki artışın görmezden gelindiğini belirtti.

İktidarın aylardır tasarrufu anlattığını, emeklinin maaşı gündeme geldiğinde, "bütçe imkanları" dendiğini ifade eden İdris Şahin, şunları kaydetti:

"Çiftçinin desteği konuşuluyor, kaynak hesabı yapılıyor. Memura biraz daha sabır tavsiye ediliyor. Temmuz ayı bütçe rakamlarına bakınca insan ister istemez tasarrufun adresinin neden hep vatandaşın kapısı olduğunu soruyor. Sadece temmuz ayında faize 326 milyar 764 milyon lira ödenmiş. Geçen yılın aynı ayına göre faiz gideri yüzde 142,8 artarken vergi gelirlerindeki artış yüzde 30'da kalmış. 2026 yılının tamamında çiftçiye ayrılan tarımsal destek ödeneği ise 168 milyar lira. Yani bir ayda faize, çiftçiye bir yılda ayırdığınız paranın neredeyse iki katını ödemişsiniz. Mazotu pahalı, gübresi pahalı, elektriği pahalı olan üretici destek istediğinde hesap makinesini elinize alıyorsunuz. Faizin ödeme günü geldiğinde o hesap makinesi ortadan kayboluyor. Tasarrufun adresi şaşmış. Milletin cebini buluyorsunuz ama faizin kapısının önünden geçip gidiyorsunuz.

"BAKANLIĞIN KENDİ RAKAMLARI BÜTÇENİN NEREDEN YARA ALDIĞINI AÇIKÇA GÖSTERİYOR"

Üstelik bu yalnızca temmuz ayına ait bir tablo da değil. Yılın ilk yedi ayında faiz ödemeleri 1 trilyon 791 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde bütçe, faiz giderleri hariç tutulduğunda 470 milyar lira fazla veriyor. Faiz ödemeleri eklendiğinde ise 1 trilyon 321 milyar lira açık ortaya çıkıyor. Burada bizim ayrıca bir yorum yapmamıza bile gerek yok. Hazine ve Maliye Bakanlığının kendi rakamları bütçenin nereden yara aldığını açıkça gösteriyor. Faizi çıkardığınızda fazla veren bütçeyi, faiz faturası 1,3 trilyon lira açığa sürüklüyor. Bütçenin üzerindeki asıl yükü görmek için bu rakamlara bakmak yeterli."

"İSRAFI KESİN, MİLLETİN BİR KURUŞUNU DAHİ HEBA ETMEYİN"

Kimsenin kamuda tasarrufa karşı olmadığını belirten Şahin, "İsrafı kesin, gereksiz harcamaları durdurun, milletin bir kuruşunu dahi heba etmeyin. Ama bunun faturasını sürekli dar gelirliye çıkaramazsınız. Emeklinin maaşını konuşurken bütçe hesabı yapan, çiftçinin desteğini kuruş kuruş hesaplayan bir anlayış, faiz giderindeki yüzde 143'e yakın artışı görmezden gelemez. İnsanlardan daha fazla fedakarlık istemeden önce dönüp kendi bütçe tercihlerinizin hesabını vermelisiniz. Milletin sofrasına kadar gelen tasarruf anlayışı, faiz kapısına gelince yolunu kaybediyor. Tasarrufun adresini düzeltin. Milletin cebine kadar gidip faizin kapısında geri dönmeyin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA