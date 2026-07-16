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Deva Partili Şahin'den Bakan Uraloğlu'na Esenboğa Metrosu Tepkisi: Ankaralı Artık Yeni Bir Müjde Duymayı Değil İcraat Bekliyor

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DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Esenboğa Metrosu ihalesinin ertelenmesine tepki göstererek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na 'Ankaralı artık yeni bir müjde duymayı değil icraat bekliyor' dedi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Esenboğa Metrosu ihalesinin açıklanan tarihlerde gerçekleştirilememesi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, "Ankaralı artık yeni bir müjde duymayı değil icraat bekliyor" diyerek tepki gösterdi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'nın geçtiğimiz hafta NATO Zirvesi kapsamında 32 ülke liderini ağırladığını hatırlatarak, buna rağmen başkentte havalimanına metro ile ulaşılamadığını belirtti.

"Ankaralı artık yeni bir müjde duymayı değil, icraat bekliyor" diyen Şahin, zirve sürecinde protokol geçişleri için yolların kapatıldığını ve her türlü hazırlığın yapıldığını, ancak Ankaralıların Esenboğa'ya yine otobüsle ya da özel araçlarıyla gitmek zorunda kaldığını ifade etti."

Şahin, Esenboğa Metrosu için daha önce açıklanan takvimlerin sürekli değiştiğini belirterek, "2023'te metronun 2026'da tamamlanacağını söylediniz. 2024'te bitiş tarihini 2028'e taşıdınız. 2025'in sonunda bu kez '2026'da inşaata başlayacağız' dediniz. 22 Mayıs'ta ihale için 30 Haziran gününü verdiniz. O gün gelmeden ihaleyi iptal ettiniz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na seslenen Şahin, bugün itibarıyla ortada ne yeni bir ihale tarihi ne de inşaat takvimi bulunduğunu söyledi.

İptal edilen ihalede yapım süresinin 1.800 gün olarak belirlendiğini hatırlatan Şahin, "Bu durumda 2028 hedefi nasıl gerçekleşecek? '2026'da ilk kazma' sözünüz hala geçerli mi?" diye sordu.

Kaynak: ANKA
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