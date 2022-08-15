'Deterjan Pazarı' soruşturmasında, firma sahibi dahil 8 kişi adliyede (2)
KOCABAŞ VE 1 ÇALIŞANI TUTUKLANDIAnkara'da 'Deterjan Pazarı' firmasının sahibi Süleyman Kocabaş ile 1 çalışanı, vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla, bugün adliyeye sevk edilen Kocabaş'ın da aralarında olduğu 8 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla 6 kişi serbest bırakıldı.
KOCABAŞ VE 1 ÇALIŞANI TUTUKLANDI
Ankara'da 'Deterjan Pazarı' firmasının sahibi Süleyman Kocabaş ile 1 çalışanı, vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla, bugün adliyeye sevk edilen Kocabaş'ın da aralarında olduğu 8 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla 6 kişi serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel