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'Deterjan Pazarı' soruşturmasında, firma sahibi dahil 8 kişi adliyede (2)

'Deterjan Pazarı' soruşturmasında, firma sahibi dahil 8 kişi adliyede (2)

KOCABAŞ VE 1 ÇALIŞANI TUTUKLANDIAnkara'da 'Deterjan Pazarı' firmasının sahibi Süleyman Kocabaş ile 1 çalışanı, vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla, bugün adliyeye sevk edilen Kocabaş'ın da aralarında olduğu 8 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla 6 kişi serbest bırakıldı.

KOCABAŞ VE 1 ÇALIŞANI TUTUKLANDI

Ankara'da 'Deterjan Pazarı' firmasının sahibi Süleyman Kocabaş ile 1 çalışanı, vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla, bugün adliyeye sevk edilen Kocabaş'ın da aralarında olduğu 8 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla 6 kişi serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Süleyman Kocabaş Kocabaş Ankara Güncel Haberler

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