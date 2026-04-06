Desob Başkanı Ebedinoğlu: "Süreç Uzadıkça Umutlar Kırılıyor, Yasalar Bir An Önce Çıkarılmalı"

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu, "çözüm sürecinin bir an önce nihayete erdirilmesi ve yasal düzenlemelerin çıkarılması" çağrısında bulundu. Kentteki çeteleşmeye ve esnafa yönelik saldırılara dikkati çeken Ebedinoğlu, "Kanunlar değişmeden bu tür çeteleşmelerin önüne geçilmez" dedi. Ebedinoğlu ayrıca, gelecek ay toplanacak DESOB Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa aday olacağını açıkladı.

DESOB Başkanı ve TESK Genel Başkanvekili Alican Ebedinoğlu, beraberindeki 40 oda başkanıyla yaptığı açıklamada, bölgede uzun yıllardır süren çatışmalı ortamın hem toplumsal hem ekonomik açıdan ağır bedeller yarattığını belirtti. Esnaf ve sanatkarın bölge ekonomisinin temel taşı olduğunu vurgulayan Ebedinoğlu, çözüm sürecinin tamamlanmasının hem Türkiye hem de bölge ekonomisi açısından kritik önemde olduğunu ifade etti.

Ebedinoğlu şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi bölgemizde 40 yıldır yaşanan kan ve gözyaşının bu coğrafyada yaşayan herkes bedelini ağır bir şekilde ödedi. Tabi ki bunun yanında ekonomiyi ayakta tutmaya çalışan esnaf ve sanatkarlarımız da büyük bir bedel ödedi ve hala etkileri sürmektedir. Bölgenin en büyük lokomotifi ekonomide esnaf ve sanatkardır. Yaratmış olduğu istidamla, yaratmış olduğu ekonomik değerlerle bölgede yaşanan bütün sıkıntılara rağmen ayakta durmaya çalıştı. Elini, gövdesini taşın altına koydu. Tabi ki bu süreç artık hem Türkiye hem bölgemiz hem bizler için olmazsa olmazlarıdır. Çünkü bu süreçten artık hiçbir şekilde geri adım atılmaması gerekiyor."

Ebedinoğlu, atılan adımların gelecek üserçle ilgili ciddi anlamda umut vaat ettiğini söyledi. "Çözüm süreci" nihayete erdikten sonra hem Türkiye'nin hem de bölgenin ekonomik olarak da önünün açılacağına inandıklarını bildiren Ebedinoğlu, "çözüm sürecine" katkı vermeye çalıştıklarını anlattı.

Ebedinoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada da yine yetkililere sesleniyoruz. Bir an önce çözüm süreci ile ilgili çıkarılması gereken yasaların çıkması gerektirdiğini ifade etmek istiyoruz. Biliyorsunuz 2-3 gün önce Adalet Bakanımız Diyarbakır'a gelmişti. Bizlerle yapmış olduğu toplantıda da dile getirdik. Mutlaka yasaların, kanunların bir an önce çıkması gerekiyor. Çünkü bu süreç uzadıkça gerçekten umutlar kırılıyor ve kamuoyu da şu anda hangi kanunların çıkacağından çok da haberdar değil açıkçası. Onun için yetkililere buradan esnaf teşkilatımız adına da sesleniyoruz, çözüm sürecinin bir an önce nihayete erdirilmesi gerekiyor."

"Savaş ortamı ekonomiyi etkiliyor"

ABD, İsrail ve İran'ın başlatmış olduğu savaşın bütün dünya gibi Türkiye'yi de ağır şekilde etkilediğine değinen Ebedinoğlu, "Hem esnaf ve sanatkarlarımız hem tüccarlarımız ağır şekilde etkileniyor. Ülkemiz gerçekten şu son süreçte çok önemli politikalar, dış politikalar yürütmektedir. Çözüme erdirilirse inşallah savaş bittikten sonra çözüm süreci de bununla birlikte eğer bir an önce biterse inanıyorum ki biz hepimiz özlemiş olduğumuz huzuru, barışı ve bir güveni birlikte yaşayacağız" dedi.

"Diyarbakır'da bazı esnaf ve sanatkarımızın maalesef iş yerleri kurşunlandı"

Son dönemde Diyarbakır'da bazı esnafın iş yerlerinin kurşunlanmasına değinen Ebedinoğlu, bu olayların önemli bir güvenlik sorunu oluşturduğunu belirtti. Diyarbakır Valisi ve Emniyet Müdürü ile bu konularda görüştüklerini anlatan Ebedinoğlu, şunları kaydetti:

"Onlar da elinden geleni yapıyor. Ancak Sayın Adalet Bakanı'na da dile getirdik. Mutlaka yasal boşluklar var. Çünkü bunları yapanlar 18 yaşın altındaki maalesef gençlerdir, çocuklardır. Bunları da kanunen biliyorsunuz, girdiği gibi 3-4 ay sonra dışarıda. Biz sayın bakana da ilettik, mutlak suretle yasanın değişmesi gerekiyor. Kanunlar değişmeden bu tür çeteleşmelerin önüne geçilmez. Çünkü biliyorsunuz ekonomik olarak ilimiz gerçekten büyük bir işsizlik içerisinde. Eğer bu çetelerin önünü alamazsanız herkes bu yola başvurur. Bu şekilde devam ederse esnafı, tüccarı bölgeden atıp götürecektir."

Genel kurul ve adaylık açıklaması

Oda başkanlarının talebi doğrultusunda genel kurulda yeniden aday olacağını da duyuran Ebedinoğlu, seçim süreciyle ilgili şöyle konuştu:

"Mayısın ilk haftasında Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'nin Genel Kurulu yapılacaktır. Haziran ayında TESK'e bağlı 13 tane federasyonumuzun genel kurulları yapılacaktır. Daha sonra da odalar birliğinde ve federasyonlarda seçilen yönetim kurulu üyeleri eylül ayında Ankara'da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun başkanı ve yönetimini seçecektir."

Dolayısıyla bildiğiniz gibi seçim maratonumuz bayağı uzun. İnşallah önümüzdeki süreçte bir yasal değişiklikle bu seçimi de ne kadar kısa bir süreye taşımak için TESK olarak çalışmalarımız devam etmektedir.

Ben huzurunuzda bütün oda başkanlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü genel kurullarımız huzur ve esnaf ve sanatkarlara yakışır şekilde sonuçlandı. Evet, aday olanlar da kazanan kazanmayan bütün esnaf kardeşlerimiz bizim kardeşimizdir. Bundan sonra da kapımız, gönlümüz her zaman açık olacaktır. Ne olursa olsun bu seçimlerin kaybedeni yok, kazanan Diyarbakır esnaf ve sanatkarı, Diyarbakır halkıdır.

Bu vesileyle oda başkanlarımızın teveccühü, takdiri ve talebi üzerine önümüzdeki mayıs ayında yapılacak genel kurulda da aday olduğumu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte de hep birlikte ekiplerimizle birlikte, oda başkanlarımızla birlikte esnaf ve sanatkarın hak ettiği noktaya getirmek için de mücadele devam edecektir."

Kaynak: ANKA