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Derya Kelsaka: Kadınların Başarısının Temsili

Derya Kelsaka: Kadınların Başarısının Temsili
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Eskişehir'de 6 yıl önce itfaiye ve TOMA bakım hizmetleri sunmaya başlayan Derya Kelsaka, çocuklarının ilgisinden ilham alarak bu alanda profesyonelleşti. Kadınların her alanda var olabileceğini vurgulayan Kelsaka, güçlü bir ekip ile başarılı projeler gerçekleştirdi.

Eskişehir'de yaşayan Derya Kelsaka, oğlunun çizdiği itfaiye arazözü, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) resimlerinden ilham alarak 6 yıl önce açtığı iş yerinde çeşitli kurum ve kuruluşların araçlarına ekipman kurulumu, bakım ve onarım alanlarında hizmet sunuyor.

Özel bir üniversitenin psikoloji bölümünde ikinci sınıfta öğrenimini sürdüren iki çocuk annesi 45 yaşındaki Kelsaka, ailesiyle başka sektörde faaliyet gösterdiği dönemde şu anda 8 yaşında olan küçük oğlunun kamu kurumlarına ait arazöz ve TOMA'lara ilgisinden dolayı bunların resimlerini çizmesi üzerine bu araçları merak edip araştırmaya başladı.

Ailesinin desteğiyle 2018'de Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi'ndeki Teksan Sanayi Sitesi'nde iş yerini açan Kelsaka, 5 kişiden oluşan profesyonel ekibiyle itfaiye ve kombine kanal açma araçlarının bakımlarını yaparak başladığı meslekte zamanla tamirciliğin inceliklerini öğrendi.

Önlüğünü giyerek bu alanda deneyimli olan ekibini koordine edip kendini geliştiren Kelsaka, eline aldığı İngiliz anahtarını bir daha bırakmadı.

Kelsaka, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile itfaiye araçlarının, TOMA'ların ve vidanjörlerin üstyapı bakımlarını, parçalarını söküp takma işini tek başına yapabiliyor.

Ekibinin desteğiyle farklı illerdeki birçok kuruma ait araçların hidrolik ve pompa sistemleri ile elektronik aksamıyla ilgili bakımlarını ve boya işlerini gerçekleştirerek kullanıma hazır hale getiren Kelsaka, TOMA'ların üstyapılarını onarıp çalıştırabilme becerisi kazandı.

İtfaiye araç üstü ekipmanlarının servisi olarak bu ürünlerin yedek parçalarını da tedarik edebilen Kelsaka, küçük veya büyük ölçekte fabrikaların yangın söndürme ekipmanları, belediye, havaalanı ve askeri birliklere ait itfaiye araçlarına bakım, onarım ve yedek parça hizmeti sağlıyor.

"15 senelik donanımlı ekiple çalışıyorum"

Derya Kelsaka, AA muhabirine, merak ve ilgi üzerine başladığı mesleğinde 6 yıldır faaliyet gösterdiğini söyledi.

Hizmet araçlarının üstyapı bakımlarını yaptığını belirten Kelsaka, "15 senelik donanımlı ekiple çalışıyorum. Zaman içinde her projeye dahil olarak ben de onlarla öğrendim." dedi.

Kelsaka, 5 ayrı arama kurtarma aracının üstyapılarını sıfırdan komple yaparak teslim ettiklerini anlattı.

Araçların, kendilerine üst tarafı boş olarak geldiği bilgisini veren Kelsaka, şöyle devam etti:

"Arama kurtarma araçlarını projelerine göre üstyapılarını hazırlayarak teslim ederiz. Bütün aletlerini yerleştirilecek şekilde yaparız. Üstlenilen projeye göre de kurumlara teslim ederiz. Araçların komple hidrolik ve pompa sistemleri, elektronik aksamlarıyla alakalı sorunları yapıyoruz. Kaporta, boya işlerini yapıyoruz. Bize şartnamede nasıl geldiyse bütün üstyapı işlerini yapıyoruz. AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü gibi kurumlarımızın araçlarını yapıyoruz. Belediyelerin itfaiye araçları ile emniyet teşkilatımızın TOMA'larını yapıyoruz."

Derya Kelsaka, kadınların iyi ekiple her işi başarıyla yapabileceğini vurguladı.

Topraktan kentteki sanayiye kadar kadınların her alanda var olduğunu aktaran Kelsaka, "Her alanda var olmak zorundayız. Hayat bizimle güzel. Başarı, istedikten sonra bizim her yerde imzamızı atabileceğimiz pozisyonlar yaratıyor. Kadınlara en önemli tavsiyem, işlerine aşık olmaları. Bir kadın isterse yapamayacağı hiçbir şey yok." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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