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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Ev sahibi olduğu maçı, güvenlik gerekçesiyle başka bir ülkede oynamak zorunda bırakılan Beşiktaş'ımız için Batum'a giden taraftarımıza yapılan polis şiddeti utanç vericidir." ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ev sahibi olduğu maçı, güvenlik gerekçesiyle başka bir ülkede oynamak zorunda bırakılan Beşiktaş'ımız için Batum'a giden taraftarımıza yapılan polis şiddeti utanç vericidir. Filistin bayrağı açtığı ve takımına destek verdiği için orantısız müdahaleye, biber gazına ve şiddete maruz kalan siyah beyazlı taraftarların yanındayım. Gürcü polisinin vatandaşlarımıza tavrı kabul edilemez. Yaralı taraftarlarımıza geçmiş olsun diyor, Dışişleri Bakanlığımızı acil devreye girmeye çağırıyor, Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum."

Kaynak: AA