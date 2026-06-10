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Artvin'deki Deriner Barajı'ndan 7 yıl aradan sonra dolusavaklardan su bırakıldı

Artvin'deki Deriner Barajı'ndan 7 yıl aradan sonra dolusavaklardan su bırakıldı
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Artvin'deki Deriner Barajı'nda su seviyesinin yüzde 94 doluluğa ulaşması üzerine, 2019'dan sonra ilk kez dolusavak kapakları açılarak kontrollü su tahliyesine başlandı.

Artvin'de, temelden 249 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı olan Deriner'de, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kontrollü su tahliyesine başlandı.

Kentte son dönemde etkili yağışlar, yüksek kesimlerdeki karın erimesi ve Çoruh Nehri üzerinde membada bulunan Yusufeli ve Artvin barajlarından su bırakılması sonucu Deriner Barajı'ndaki su seviyesi yükseldi.

Enerji üretimi amacıyla kullanılan ve yaklaşık 1 milyar 969 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip barajda su miktarı 1 milyar 850 milyon metreküpe ulaşarak doluluk oranı yüzde 94 oldu.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerindeki 5 barajdan biri olan Deriner'de, su yönetimi planlaması kapsamında dolusavak kapakları açılarak kontrollü su tahliyesi yapıldı.

Barajda 2019'dan sonra ilk kez dolusavaklardan su bırakıldığı belirtildi.

Su tahliyesini izlemek isteyen vatandaşlar, baraja hakim konumdaki Salkımlı köyüne giderek o anları takip etti.

Kaynak: AA / Yusuf Okur
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