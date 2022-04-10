SPOR Derbi öncesi takımlar stada ulaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SPOR Derbi öncesi takımlar stada ulaştı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Derbi öncesi takımlar stada ulaştıSERHAN TÜRK / İSTANBUL,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi takımlar stada geldi.

Derbi öncesi takımlar stada ulaştı

SERHAN TÜRK/ İSTANBUL,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi takımlar stada geldi.

Saat 20.30'da başlayacak maç öncesinde Ülker Stadyumu'na önce ev sahibi Fenerbahçe, ardından ise konuk Galatasaray giriş yaptı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket eden Fenerbahçe ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nden taraftarının uğurladığı Galatasaray stada sorun yaşanmadan ulaştı.

SPOR Derbi öncesi takımlar stada ulaştı

SPOR Derbi öncesi takımlar stada ulaştı

SPOR Derbi öncesi takımlar stada ulaştı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Galatasaray, Fenerbahçe, Derbi, Türk, Spor, Güncel, Haberler

title