Der Spiegel dergisi: Türkiye, Antalya'da Türk versiyonu bir Münih Güvenlik Konferansı yarattı

Alman Der Spiegel dergisi, Türkiye'nin Antalya Diplomasi Forumu'yla (ADF), Türk versiyonu bir Münih Güvenlik Konferansı yarattığını yazdı.

Der Spiegel dergisinin internet sitesinde yayımlanan "Erdoğan barış güvercini oluyor" başlıklı haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyanın büyük bir kısmının katılımıyla sahnenin domine edildiği, Türk versiyonu Münih Güvenlik Konferansı niteliğinde bir platform oluşturdu." ifadesi yer aldı.

Haberde, Türkiye'nin geleneksel Batı dünyasının ötesindeki ülkeleri çeken bir dünya düzeni konferansı oluşturduğu ve güvenilir bir ortak olarak imajını güçlendirmeye çalıştığı ve bunda da başarılı olduğu vurgulandı.

ADF'nin beşinci yılında yaklaşık 150 ülkeden 6 bin 400 katılımcının 52 farklı görüşme formatında bir araya geldiği aktarılan haberde, bunların arasında 23 devlet ve hükümet başkanı, 13 başbakan yardımcısı ve 50 bakanın yer aldığı ifade edildi.

Haberde, Türkiye hakkında farklı anlatıların bulunduğu, bunlardan birinin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin, yükselen bir orta güç olarak bölgesel sorunlara çözüm üretmek isteyen, ciddiye alınması gereken ordusu ve büyüyen savunma sanayisiyle güvenilir ortak olma hedefi taşıyan bir aktör olduğu belirtildi.

Türkiye'nin diplomasinin merkezinde yer aldığı vurgulanan haberde, Türkiye'nin çatışan taraflar arasında arabuluculuk yapan ve İran, Rusya ile Ukrayna başta olmak üzere çeşitli krizlerde, Afrika Boynuzu'nda olduğu gibi çözüm arayışlarına katkı sunan bir ülke olduğu kaydedildi.

Haberde, Batı'da büyük ölçüde dışlanan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da Antalya'ya gelerek görüşlerini ayrı bir konuşma formatında sunma fırsatı bulduğu anımsatıldı.

Ayrıca haberde, İngiltere, Avusturya, Litvanya, Letonya ve Portekiz dışişleri bakanlarının da ADF'ye katılan batılı isimler arasında yer aldığı aktarıldı.