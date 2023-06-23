Depremzedelerin yaşadığı konteyner alev alev yandı

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Payas ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki depremzede vatandaşların yaşamını sürdürdüğü bir konteynerde yaşandı. Konteynerden alevlerin çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında konteyner kullanılmaz hale geldi. Tedbir ve önlem amaçlı soğutma çalışmaları ilerleyen saatlerde de devam etti.