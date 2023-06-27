Depremzedelere yüksek faturalar gönderiliyor

DİLAN KUTLU

Depremin ardından günlerce elektriksiz kalan Kahramanmaraşlı depremzedelere binlerce liralık elektrik faturaları gönderilmeye başlandı. Kahramanmaraşlı bir depremzedeye 11 bin 977 liralık fatura gönderilirken, başka bir depremzedeye de 16 bin 504 elektrik faturası geldi. CHP Kahramanmaraş Milletvekili depremzedelere gönderilen faturalara, "'Depremzedeye elektrik faturası gitmeyecek, yüksek fahiş elektrik satışı yapılmayacak' denmişti. Ama seçim bitti, bunun yalan olduğu ortaya çıktı. Seçim bittikten sonra depremzedelere hemen yüksek faturalar gitmeye başladı. O kadar yüksek faturalar gitti ki altı taksite böldüler. Yazık ediyorlar, ayıp ediyorlar. Hükümet verdiği sözü tutsun ve bu depremzedeleri mağdur etmekten vazgeçsin" sözleriyle tepki gösterdi.

Depremzedelere yüksek rakamlarda elektrik faturaları gönderilemeye devam ediyor. 6 Şubat'taki deprem felaketinden etkilenen kentler afet bölgesi ilan edilmiş ve bu kentlerde elektrik, su ve doğal gaz faturalarının 3 ay boyunca ertelendiği açıklanmıştı.

16 BİN TL'LİK FATURALAR GÖNDERİLDİ

Seçimlerin hemen sonrasında vatandaşlara elektrik faturaları gönderilmeye başlandığını söyleyen CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç depremzedelere gelen "11 bin TL'lik, 16 bin TL" gibi rakamlardan oluşan faturaları ANKA Haber Ajansı ile paylaştı.

"FATURALARI ALTI TAKSİTE BÖLDÜLER"

Öztunç, şunları söyledi:

"Seçimlerden önce vatandaşa elektrik faturalarının yollanmayacağı ifade edildi. Vatandaşa 'Depremzedeye elektrik faturası gitmeyecek, yüksek fahiş elektrik satışı yapılmayacak' denmişti. Ama seçim bitti, bunun yalan olduğu ortaya çıktı. Seçim bittikten sonra depremzedelere hemen depremzedelere yüksek faturalar gitmeye başladı. O kadar yüksek faturalar gitti ki altı taksite böldüler. Yazık ediyorlar, ayıp ediyorlar.

"AKEDAŞ MİLLETİN CEBİNDEKİ SON PARAYA DA GÖZ DİKMİŞ DURUMDA"

Seçimlerden önce başka bir şey söylediler seçimlerden sonra başka bir şey uyguluyorlar. Ayıptır, günahtır. Zaten bu insanların evi gitti, barkı gitti, iş yeri gitti. Canları gitti, her şeyi gitti. Şimdi bir de üzerine AKEDAŞ (AKEDAŞ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi) elektrik faturalarıyla milletin cebindeki son paraya da göz dikmiş durumda. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Hükümet verdiği sözü tutsun ve bu depremzedeleri mağdur etmekten vazgeçsin" dedi.