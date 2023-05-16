- Depremzedelere yönelik sosyal medya paylaşımlarına Hataylılardan tepki

-Zihniyetleri çok farklı, bu paylaşımları kınıyoruz"

HATAY - Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonucunda deprem bölgesindeki vatandaşları hedef alan ve provakatif paylaşımda bulunan sosyal medya kullanıcılarına Hataylı depremzedelerden tepki geldi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde etkili olurken en büyük yıkım ise Hatay'da meydana geldi. Geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde bu 11 ilin, 9'unda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Seçimi önde tamamladı. Sonuçların ardından bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından depremzedelere yönelik, eleştiri ve provakatif yönde mesajlar paylaşıldı.

"Zihniyetleri çok farklı"

Hatay'da esnaflık yapan Bülent Çam, depreminin Allah'tan geldiğini belirterek, "Allah'tan gelen bir şeyden dolayı insanların yargılama da bir problem var. Ha desteklemişler ha kendileri aynı konumdaki insanlar. Bunların zihniyeti çok farklı, Allah'tan korkmazlar. Recep Tayyip Erdoğan elinden geleni yapıyor. Bunu söyleyenler kuruntulu. Bu insanlar kuruntuludur. İnsanların aklını çelmeye çalışıyorlar. Rabbim Recep Tayyip Erdoğan'ı korusun, ikinci turda seçimi rahat alacağız" dedi.

"Kınıyorum"

Üniversite öğrencisi Mustafa Aslan, depremin üstünden 3 ayı geçtiğini hatırlatarak, "Bunu söyleyenlerin insanlığına kalmış. Birebir depremi yaşadım, amcamı kaybettim. Bunları söyleyenleri şiddetle kınıyorum. Bunu söyleyenleri insan olarak algılamıyorum. Karşımızda insan yok. O yazıları okuyunca bende üzüldüm. Bizimki can değil mi?. Depremin ilk aylarında çok büyük yardımlar geldi. Dayanışma var bizi önemsiyorlar sandım. Ama şu mesajı okuyunca bana bu algı kalmadı. Depremi sanki Erdoğan yapmış gibi bir algı var. İkinci turda da Erdoğan'a vereceğiz, ona güveniyoruz" diye konuştu.

"Herkes kendine yakışanı yapar"

İş insanı Mustafa Kicevi, "Yoldan gelirken arkadaşımla bunu konuştuk. İnsanlar demek ki rant peşindeler. Depremzedelere yardım, acıma konusunda. Doğal afet oldu. Bunu ne bir siyasetçi, nede bir yönetici bunu istemez. Devlet elinden geleni yapmaya çalıştı. Bu yazılan mesajları bildiğimiz için hiç şaşırmadık. Hatay'da sağı solu olsun Erdoğan'ın yapacağını inandığı için bu kadar oy çıktı. Erdoğan ikinci turda fark atacak bu benim fikrim. Herkes kendine yakışanı yapar. Hatay, bir ay sonra terkedildi. Biz buna şaşırmadık. Rant için bize yardım gönderdilerse o zaten bizim için geçersizdir" ifadelerine yer verdi.