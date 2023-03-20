Depremzede kadınlar Türk Kızılayın açtığı atölyede örgü örerek stres atıyor

Depremden en çok etkilenen illerin arasında yer alan Malatya'da, Türk Kızılayın psikososyal destek ekiplerince açılan atölyeye giden kadınlar, örgü örerek yaşadıkları felaketin neden olduğu stresten uzaklaşmaya çalışıyor.

Depremden en çok etkilenen illerin arasında yer alan Malatya'da, Türk Kızılayın psikososyal destek ekiplerince açılan atölyeye giden kadınlar, örgü örerek yaşadıkları felaketin neden olduğu stresten uzaklaşmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Malatya'nın farklı noktalarına kurulan çadır kentlerde, Türk Kızılay ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Yaklaşık 300 çadırın yer aldığı Maşti-2 Çadır Kent'te, Türk Kızılay psikososyal destek ekipleri, depremzedelere yönelik farklı etkinlikler yürütüyor.

Ekipler, afetten etkilenen kadınların yaralarını sarmaya yardımcı olmak için çadır kentte atölye oluşturdu. Depremzede kadınlara örgü yaparak zaman geçirmeleri için ücretsiz şiş, tığ ve ip dağıtıldı. Günün belli saatlerinde atölyeye gelen kadınlar atkı, bere, lif ve havlu gibi el emeği ürünler örüyor.

Bazı kadınlar tamamladıkları ürünleri, aynı yerde görev yapan kolluk kuvvetlerine hediye etti.

Sosyal Hizmet Uzmanı Tuğba Sarıtaş, AA muhabirine, Türk Kızılayın psikososyal destek ekibi olarak İstanbul'dan deprem bölgesine geldiklerini söyledi.

Depremin yaşandığı ilk günden bu yana Kızılay olarak sahada bulunduklarını ifade eden Sarıtaş, çocuklar ve yetişkinlere yönelik psikososyal destek faaliyetlerinde bulundukları kaydetti.

Yetişkinlere yönelik çadır kentte örgü atölyesi kurduklarını anlatan Sarıtaş, kadınların yaşadıkları tramvayı biraz olsun unutmaları ve hayata yeniden adapte olmalarına yönelik örgü etkinliği yaptıklarını belirtti.

Temel amaçlarının bir araya gelmek, sosyalleşmek ve tanışmak olduğunu vurgulayan Sarıtaş, "Amacımız yaşanan bu acıyı biraz olsun hafifletmeye çalışmak. Örgü yapmak, stresi azaltmaya yönelik etkileyici yöntemlerden birisi. Bunun için atölyemizi kurduk ve depremzede kadınların hizmetine sunduk. Her geçen gün buraya olan ilgi artıyor." dedi.

Atölyenin tüm kadınlara açık olduğunu belirten Sarıtaş, günün belli saatlerinde atölyede toplanan kadınların örgü örerek güzel vakit geçirdiklerini, bu durumdan oldukça memnun kaldıklarını aktardı.

Depremzede kadınlar örgü atölyesinde bulunmaktan memnun

Örgü atölyesine gelen kadınlardan Kibar Uymaz, deprem felaketi sonrası çok zor günler geçirdiklerini, Türk Kızılay tarafından açılan örgü atölyesinde streslerini attıklarını söyledi.

Depremin kendilerinde bıraktığı izleri bu şekilde silmeye gayret ettiklerini ve bu sayede yeni arkadaşlar edindiklerini kaydeden Uymaz, kendilerini düşünen ve sürekli yanlarında olan ekiplere teşekkür etti.

Aysun Gündüz ise depremin olduğu ilk günden bu yana devletin yanlarında olduğunu ifade ederek, "Allah devletimize zeval vermesin. Her zaman bizim yanımızda oldular. Bunlardan birisi de Türk Kızılay ekipleri. Bizleri hiç yalnız bırakmıyorlar." dedi.

Örgü atölyesinde zamanın çok güzel geçtiğini belirten Gündüz, bu sayede depremin acılarını da azda olsa unuttukları dile getirdi.

Esma Şam da Türk Kızılayın kendilerine kucak açtığını, bu gibi etkinliklerde bulunarak güzel vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Remziye Açıkgöz, ördüğü örgüleri çadır kentte görev yapan asker ve polislere hediye ettiğini anlattı.