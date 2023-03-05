Depremzede genç, ODTÜ hayali için yeniden kolları sıvadı

Geçen yıl üst başarı sıralamasında yer almasına rağmen ODTÜ'de mühendislik eğitimi hayali için tercih yapmayan üniversite adayı depremzede Nazmi Dişçeken, Hatay'dan geldiği Ankara'da yeniden Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanıyor.

Nazmi Dişçeken, depremin ardından YKS'ye daha iyi hazırlanmak için geldiği Başkent Öğretmenevi'nde AA muhabirine depremin ardından bir hafta süreyle ailesi ve 3 kardeşiyle Hatay'da kaldıklarını ancak bu sürede sürekli artçı sarsıntılar yaşandığını söyledi.

Evde duramadıklarını belirten Dişçeken, "Sürekli yer sallanıyor ve duvarlar üstümüze gelecek gibi hissediyorduk. Sonra 'böyle olmayacak' dedik. 'Başka bir yere gitmemiz gerekiyor' diyerek yola çıktık." diye konuştu.

Hatay'da geçen yıl fen lisesini bitirdiğini ve bu yıl YKS'ye hazırlandığını dile getiren Dişçeken, bu nedenle Ankara'ya gelmeye karar verdiklerini ve sonrasında Başkent Öğretmenevi'ne yerleştiklerini aktardı.

Dişçeken, şunları söyledi:

"Tabii zor oldu. Sınava az bir süre kalmıştı. Tam performansla çalıştığımız bir dönemde beklemediğimiz bir afet yaşadık. Bir süre tekrar derslere odaklanmakta zorluk çektik. Ama yapacak bir şey yok, tekrar çalışmaya başladık. Başkent Öğretmenevinde bize çok yardımcı oldular. Burada ders çalışmamız için özel bir mekan ayarladılar. Milli Eğitim Bakanlığı ve bazı yayınevleri yardımcı kitap gönderdi. Bilgisayarımız da var."

YKS'de iyi bir sıralamaya girmeyi hedeflediğini dile getiren Dişçeken, " Ankara'ya ilk defa geldim, burayı çok sevdim. Bu şehirde okumayı düşünüyorum. Üniversite okumak için çok güzel bir şehir bence, Ankara tam öğrenci kenti, adım başı üniversite." diye konuştu.

Geçen yıl da YKS'de üst başarı sıralamasında yer almasına rağmen tercih yapmadığını ve daha iyi başarı göstererek ODTÜ'de mühendislik okumak istediğini aktaran Dişçeken, "Geçen sene tercih yapmadım, 'Bir sene daha çalışayım ODTÜ'ye gideyim' dedim. Kurslarla da görüştüm ama kendi kendime çalışmanın daha iyi olacağına karar verdim. O yüzden kendim halletmeye çalışıyorum. Bu şekilde kendi programımı oluşturdum, kendi düzenimi yeniden kurmaya çalışıyorum. Sınava kadar bu şekilde devam edeceğim." dedi.

Mühendisliğin hangi alanını seçmek istediği sorulan Dişçeken, "Tam karar vermedim ama elektrik-elektronik, bilgisayar mühendislikleri olabilir." yanıtını verdi.