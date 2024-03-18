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Depremde ölen hayvanların yerine dağıtılan koyunların ilk kuzuları dünyaya geldi

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından depremlerde hayvanlarını kaybeden besicilere hibe olarak verilen damızlık koyunların ilk kuzuları Elbistan'da doğdu. Kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntülere sahne oluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayvanları ölen besicilere hibe olarak dağıtılan damızlık koyunların ilk kuzuları dünyaya geldi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki, ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da besiciler, ölen hayvanlarının yerine damızlık olarak dağıtılan koyunların ilk kuzularını kucağına almaya başladı.

Anneleriyle buluşturulmak üzere çadırlarından çıkarılan kuzuların "süt koşusu" renkli görüntülere sahne oluyor. Kuzular, kokusu ve sesi sayesinde yüzlerce koyun arasından annelerini buluyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde ahırların yıkılması sonucu 125 büyükbaş ve 882 küçükbaş hayvan telef olmuştu.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, AA muhabirine, depremlerin tüm sektörleri olduğu gibi hayvancılığı da olumsuz etkilediğini söyledi.

Üreticilerin depremde büyük yaralar aldığını belirten Tontuş, "Bakanlığımız her zaman üreticilerimizin yanında oldu. Üzerinden 9 ay geçmesinden ötürü hayvanlar doğum yapmaya başladı. Bir verdiğimiz koyunlar şu anda 2-3 olarak hızla arttı ve kuzu seslerini duydukça bizim üreticiye ve üretime karşı sevdamız daha çok arttı." dedi.

"Kuzu sesleri bizim yaşam sevincimiz oldu"

Bakanlığın hibe olarak gönderdiği koyunlardan 700 kuzunun dünyaya geldiğini ifade eden Tontuş, şöyle devam etti:

"Elbistan ilçemizde 882 küçükbaş hayvanımız telef olmuştu ve Bakanlığımız 882 hayvanı hibe olarak üreticilerimize tekrardan dağıtımını gerçekleştirdi. Kuzu sesleri artık bizim yaşam sevincimiz oldu. Kuzu sesleri bizi yaşama döndürdü. Üreticilerimizin üretime devam ettiğini görmek bizi mutlu ediyor. Üreticimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. 82 köyümüzde doğumlar devam ediyor, şu anda kuzu sayımız 700'e ulaştı."

Depremde 68 hayvanı ölen besici Mehmet Özgen ise Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin kendileriyle yakından ilgilendiğini söyledi.

Hayvanlarını depremde kaybettiğini, devletin kendisine damızlık olarak 68 küçükbaş hayvan verdiğini anlatan Özgen, "Devletimiz sağ olsun. Maşallah üstüne 68 yavru daha geldi, inşallah katlayarak da devam edecek." dedi.

Besici Hasan Savrak da hibe olarak kendisine 38 hayvan verildiğini, bunların da doğumla ikiye katlandığını belirterek, Bakanlık yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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