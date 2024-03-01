Depremde hayvanlarını kaybeden besiciye 5 inek hibe edildi

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremde ahırının yıkılması sonucu 5 büyükbaş hayvanını kaybeden besiciye, başvurusu sonucu Tarım ve Orman Müdürlüğünce 5 inek hibe edildi.

Bahçe ilçesi Aşağı Karderesi köyünde çocukluğundan bu yana besicilikle uğraşan 58 yaşındaki Ali Yüksel'in, geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde iki evi ve ahırı yıkıldı.

Ahırındaki 13 inekten 5'i telef olan Yüksel, arazisine depremin ardından derme çatma ev ve ahır inşa etti.

Daha sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuran Yüksel'e devlet tarafından Holstein cinsi 5 gebe inek hibe edildi.

"Gelen bu hayvanlar da gebe. En fazla 1,5-2 ay içerisinde yavrulayacaklar"

Yüksel, AA muhabirine, besiciliğin babasından kendisine kaldığını ve çocukluğundan bu yana hayvancılıkla geçimlerini sağladıklarını söyledi.

Ailecek geçen yıl yaşanan depremden zarar gördüklerini dile getiren Yüksel, "İki evimiz vardı burada, ikisi de yıkıldı. Ahırımız yıkıldı. Ahırımızda 13 hayvan vardı. 5'i enkazın altında kaldı ve öldü." dedi.

Yüksel, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün kendisine hibe ettiği hayvanlardan çok memnun kaldığını dile getirerek, "Şu anda bu ve diğer hayvanlarla geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Gelen hayvanlar çok güzel. Yani benim ölen hayvanlarımdan bile daha kaliteli, daha cüsseli, daha verimli. Gelen bu hayvanlar da gebe. En fazla 1,5-2 ay içerisinde yavrulayacaklar. Böylece hayvan sayım daha da artacak. Devletimizden, büyüklerimizden Allah razı olsun." dedi.