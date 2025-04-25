Deprem sonrası fırsatçılarına ceza yağdı
Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından emlak fiyatlarını artıranlara toplam 14,5 milyon lira ceza uyguladı. Bakanlık, vatandaşların zor durumda olmasını fırsata çevirmek isteyenlere karşı denetimlerini sürdürüyor.
Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışına gidenlere toplam 14,5 milyon lira ceza uyguladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından "Fırsatçılığa asla geçit vermeyeceğiz." vurgusuyla yapılan paylaşımda, denetimlere ilişkin bilgi verildi.
DEPREM FIRSATÇILARINA 14 MİLYON 500 BİN LİRA CEZAİstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında aynı gün satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışı yapanların Bakanlıkça tespit edildiği belirtilen açıklama, şunlar kaydedildi: Vatandaşlarımızın zor durumda olmalarını fırsata çevirmek isteyen kişilerin her biri hakkında 250 bin lira olmak üzere toplam 14 milyon 500 bin lira para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığımızca, deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek durumlar takip edilmeye ve mağduriyete neden olabilecek uygulamaları engellemeye yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir.
Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Güncel