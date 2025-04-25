Deprem sonrası fırsatçılarına ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışına gidenlere toplam 14,5 milyon lira ceza uyguladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından "Fırsatçılığa asla geçit vermeyeceğiz." vurgusuyla yapılan paylaşımda, denetimlere ilişkin bilgi verildi.

DEPREM FIRSATÇILARINA 14 MİLYON 500 BİN LİRA CEZA