Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sağdıç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Sağdıç, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesi nedeniyle bu yıl özel olarak eklenen "Özgür Suriye" özel kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri Dönüş" fotoğrafını tercih etti.

"Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Masumiyet" fotoğraflarını seçen Sağdıç, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Alper Tüydeş'in "Saklı" fotoğrafına oy verdi.

Sağdıç, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" isimli fotoğrafını, "Spor" kategorisinde ise Halil Sağırkaya'nın "Abluka" isimli fotoğrafını oyladı.