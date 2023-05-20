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Denizli'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Denizli'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Güncel Haberler

Denizli'nin Çivril ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kızılcasöğüt Mahallesi'ndeki Mezarlık mevkisinde Saffet Sönmez'in kullandığı 20 L 7308 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İbrahim Karaşahin idaresindeki 38 DL 389 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücülerle iki araçtaki yolcuların bulunduğu 5 kişi yaralandı. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Bayram Sönmez'e (51) sağlık ekipleri olay yerinde kalp masajı uyguladı.

Hastaneye kaldırılan Sönmez kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Kızılcasöğüt Denizli Güncel Haberler

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