Denizli'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü
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Denizli'nin Çivril ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kızılcasöğüt Mahallesi'ndeki Mezarlık mevkisinde Saffet Sönmez'in kullandığı 20 L 7308 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İbrahim Karaşahin idaresindeki 38 DL 389 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücülerle iki araçtaki yolcuların bulunduğu 5 kişi yaralandı. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Bayram Sönmez'e (51) sağlık ekipleri olay yerinde kalp masajı uyguladı.
Hastaneye kaldırılan Sönmez kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel