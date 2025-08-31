Denizli'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi İçin İş Yeri Sahibi Tutuklandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde elektrik akımına kapılan işçinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı.

Kocabaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren mermer fabrikasında 29 Ağustos'ta Suriye uyruklu Yasin Bedevi Muaffiş'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahibi G.F. jandarma ekiplerince yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının, işçinin elektrik akımına kapıldığını duyunca onu hastaneye götürmek için fabrikadan ayrıldığını belirterek, "Daha sonra öldüğünü düşünerek tekrar fabrikaya gelerek cesedini yere bırakıp sağlık ekiplerine haber verdim. Korktuğum için böyle yaptım. Öldüğünü bilsem fabrikadan hiç ayrılmazdık." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Kocabaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren mermer fabrikasında çalışan Suriye uyruklu Yasin Bedevi Muaffiş (27), 29 Ağustos'ta elektrik akımına kapılmıştı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Muaffiş'in hayatını kaybettiği belirlenmişti.