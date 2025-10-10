Denizkurdu-1 2025 Tatbikatı'nda Yerli İnsansız Hava Araçları Başarıyla Görev Aldı

DOĞU Akdeniz 'de gerçekleştirilen Denizkurdu-1 2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde TCG Anadolu'dan havalanan hava araçları, yerli üretim akıllı mühimmatlarla hedefleri başarı ile vurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) koordinasyonunda, 6 Ekim'de Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başlayan Denizkurdu-1 2025 Tatbikatı kapsamında, Seçkin Gözlemci Günü gerçekleştirildi. Türk Deniz Kuvvetleri'nin harekat etkinliğini, müşterek çalışabilirliğini ve hazırlık seviyesini en üst düzeye çıkarmak, personelin çok tehditli ortamda karar verme ve öngörü yeteneklerinin geliştirilmesi ile diğer kuvvetlerle müşterek çalışabilirliğin artırılması hedefleriyle gerçekleştirilen tatbikatta; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterindeki toplam; 92 gemi ve 66 hava vasıtasından yararlanıldı. Ayrıca 1 sualtı taarruz timi (SAT) ve 2 sualtı savunma timi (SAS) görev aldı.

TCG Anadolu'da gerçekleştirilen Seçkin Gözlemci Günü faaliyetine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci katıldı. Faaliyette, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yerli ve milli mühimmatlar ile araçlar kullanıldı. Akdeniz açıklarında selamlama ile başlayan faaliyette, belirlenen noktalara top atışı yapıldı, ardından işaretlenen nokta helikopterlerle vuruldu. TCG Anadolu'dan havalanan 2 Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı, ROKETSAN tarafından geliştirilen akıllı mühimmat MAM-L ve MAM-T ile atışını başarıyla gerçekleştirdi. Bayraktar AKINCI taarruzi insansız hava aracı (TİHA) ise ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN, ROKETSAN üretimi TEBER ve Baykar tarafından üretilen KEMANKEŞ mini akıllı seyir füzesi mühimmatları ile atış gerçekleştirdi. Günün sonunda tatbikata katılan deniz ve hava araçlarının katılımıyla tören geçişi düzenlendi. Törende TCG Anadolu gemisinin yanından geçen gemiler ve uçaklar gemideki kuvvet komutanlarına selam vererek geçiş yaptı.

'YENİ SİSTEM SİLAHLAR KULLANILDI'

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, tatbikatın başarılı bir şekilde icra edildiğini vurgulayarak, "Aynı zamanda bu tatbikatı Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri sistemiyle de koordinasyon içerisinde icra etmesi bizim için ayrıca bir güzelliktir. Bu tatbikat Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın eğitim seviyesini yükseltmiş, planlara vukufiyetini sağlamıştır. Aynı zamanda yeni sistem silah ve teçhizatın da kullanılmasını gördük. Burada en önemli konu; dünya tarihinde ilk defa ve başka bir ülkede olmayan bir TB3 silah sisteminin gerek gemiden kalkışını gerekse mühimmat atışını beraber izledik. Ayrıca yeni geliştirmiş olduğumuz TEBER mühimmatı, TOLON mühimmatı ve uzak mesafelere gidebilen KEMANKEŞ mühimmatının da hedefleri vurduğunu izledik" dedi.

'YENİ TAKTİKLER GELİŞTİRDİK'

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da Türkiye'nin jeostratejik konumunun güçlü bir deniz kuvvetine sahip olmasını dikte ettiğini söyleyerek, "Biz de çok güçlü bir Deniz Kuvvetleri'yiz. Bugün aynı anda Karadeniz'de, Ege Denizi'nde ve Akdeniz'de 92 savaş gemisi 66 deniz, hava unsuru ve 16 bin 900 personelimizle tatbikatı icra etmekteyiz. Bu sabah fırkateynlerimiz, hücumbotlarımız, gemiden kalkan helikopterlerimiz, gemiden kalkan TB3, insan sava harçlarımızla atışlarımızı icra ettik. İHA'larımızın Deniz Kuvvetleri envanterine girmesiyle yeni taktikler geliştirdik. Gerek İHA'larımızı gerek insansız deniz araçlarımızı çok iyi kullanan bir deniz kuvvetleriyiz" ifadelerini kullandı.