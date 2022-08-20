Denizden rögar kapağı, bisiklet ve otomobil lastiği çıktı

İZMİR'in turistik ilçesi Foça'da gönüllü dalgıçlar 3 gün boyunca su altı temizliği yaptı. Dalgıçlar, denizin dibinden rögar kapağı, otomobil lastiği, bisiklet, metal levha, plastik, teneke ve cam şişe, klozet kapağı, sandalye, tabure gibi atıklar topladı.

Foça Jandarma Komando Eğitim Merkezi Dalgıç Ekibi ile gönüllü dalgıçlar tarafından deniz dibi temizliği yapıldı. Foça Balıkçı Barınağı'nda başlayan çalışmalar, ilçe merkezindeki sahil şeridinde de devam etti. 3 gün süren deniz dibi temizliğinde; rögar kapağı, otomobil lastiği, bisiklet, plastik, teneke ve cam şişe, klozet kapağı, sandalye, tabure, branda, tabak, şemsiye, metal levha, su hortumu, su ve boya püskürtme tabancası, tabak, çatal, bıçak gibi çok sayıda atık çıkarıldı. Atıklar, belediyenin çöp istasyonuna gönderildi.

Dalgıçların gönüllü çabalarını görüp, teşekkür eden vatandaşlardan Bülent Uğurluoğlu da deniz dibi kirliliğinin çok fazla olduğunu dile getirip, çevre konusunda daha duyarlı ve bilinçli olmaya davet etti.