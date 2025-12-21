Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Deniz Güler, TGA'nın yönetim kuruluna seçildi

Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Deniz Güler, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kuruluna seçildi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ı kapsayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin turizm işletmelerinin temsilcilerinin Diyarbakır ve Gaziantep'te kurulan sandıklarda oy kullandığı belirtildi.

Seçimlerde Deniz Güler'in 354 geçerli oyun 184'ünü aldığı bildirilen açıklamada, Güler'in Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni TGA Yönetim Kurulu'nda temsil edeceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Deniz Güler, elde edilen sonucun yalnızca kendisinin değil Diyarbakır ve bölgenin ortak başarısı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Başta Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere, sürece destek veren tüm turizm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ortaya konulan bu birliktelik, Diyarbakır'ın turizm vizyonunun bir yansımasıdır. Ayrıca bu seçimlerde bizlere destek veren Gaziantep Otelciler Derneğine ve yönetimine teşekkür ediyorum."