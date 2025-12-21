Haberler

Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Deniz Güler, TGA'nın yönetim kuruluna seçildi

Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Deniz Güler, TGA'nın yönetim kuruluna seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Deniz Güler, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) Yönetim Kurulu'na seçildi. Güler, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni temsil edecek.

Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Deniz Güler, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kuruluna seçildi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ı kapsayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin turizm işletmelerinin temsilcilerinin Diyarbakır ve Gaziantep'te kurulan sandıklarda oy kullandığı belirtildi.

Seçimlerde Deniz Güler'in 354 geçerli oyun 184'ünü aldığı bildirilen açıklamada, Güler'in Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni TGA Yönetim Kurulu'nda temsil edeceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Deniz Güler, elde edilen sonucun yalnızca kendisinin değil Diyarbakır ve bölgenin ortak başarısı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Başta Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere, sürece destek veren tüm turizm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ortaya konulan bu birliktelik, Diyarbakır'ın turizm vizyonunun bir yansımasıdır. Ayrıca bu seçimlerde bizlere destek veren Gaziantep Otelciler Derneğine ve yönetimine teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
Hyundai'den heyecanlandıran Türkiye kararı! Elektrikli otomobil üretimi için harekete geçtiler

Otomotiv devinden heyecan yaratan Türkiye hamlesi
Çin'den tarihi keşif! Deniz altında dev altın madeni buldular

Bu görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak! Deniz altında tarihi keşif
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
Selçuk İnan'dan bahis itirafı

Selçuk İnan'dan bahis itirafı
Türk bilim insanından tarihi başarı: Akciğer kanseri ilacı onay aldı

Dünya onu konuşuyor! Kanser tedavisinde çığır açan çalışma
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
Beckhamlarda soğuk savaş: Brooklyn'den herkese blok

Beckhamlarda soğuk savaş: Brooklyn'den herkese blok
Bankalardaki döviz mevduat hesaplarında 4 yıl sonra bir ilk

Merkez açıkladı! Dövizde yıllar sonra bir ilk yaşanıyor
Camide alçak provokasyon! Korkuluklara Kur'an-ı Kerim zincirlediler

Camide alçak provokasyon! Üzerinde 6 adet kurşun deliği var
Fatih Karagümrük'te maç sonu istifa

Süper Lig'de maç sonu istifa
4,5 saatlik yol 1,5 saate düşecek! Bölge halkının dört gözle beklediği çalışmada sona gelindi

4,5 saatlik yolu 1,5 saate düşürecek hat için geri sayım başladı
title