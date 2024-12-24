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Dem Parti Eş Genel Başkanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Asgari Ücret' Tepkisi: Hani Halkı Enflasyona Yedirmeyecektiniz?

Dem Parti Eş Genel Başkanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Asgari Ücret' Tepkisi: Hani Halkı Enflasyona Yedirmeyecektiniz?
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesine tepki gösterdi. Tülay Hatimoğulları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Hani halkı enflasyona yedirmeyecektiniz? Bir gün olsun bir sözünüzde duramaz mısınız" diye sordu.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesine tepki gösterdi. Tülay Hatimoğulları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Hani halkı enflasyona yedirmeyecektiniz? Bir gün olsun bir sözünüzde duramaz mısınız" diye sordu.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesaplarından 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesine tepki gösterdi.

"Açıklanan asgari ücret, 2025 yılına girmeden gelen açlık, yoksulluk müjdesidir. AKP iktidarı bir kez daha emekçi düşmanlığını ve yaşamla-toplumla arasında tek bir bağ kalmadığını göstermiştir" diyen Bakırhan, şunları kaydetti:

"Kiraların 20 bin TL üstü olduğu, yoksulluk sınırının 70 bin TL'yi aştığı, vergilere yüzde 43,93 zam yapıldığı bu düzende milyonlarca asgari ücretli için belirlenen bu ücret; iktidarın halka dayattığı yoksulluk ve açlık ısrarının en net mesajıdır. Halkın çiğneyecek kelimesi kalmadı, ödeyecek kirası, pazara uğrayacak mecali kalmadı. Bu ücret halkı göz göre göre sefalete kabul ettirme girişimidir. Savaşa, ranta geçit ücretidir. Belirlenen asgari ücreti reddediyoruz. Milyonlarca asgari ücretli ve emeğin-yaşamın yanında olan herkesle birlikte bu asgari ücrete karşı insan onuruna yaraşır bir ücret belirlenmesini talep ediyoruz."

Hatimoğulları da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş açıklamalarını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret sefaletin ve açlığın ücretidir! Asgari ücret 22.104 TL miktarında 'millete hayırlı olsun' denilerek açıklandı… Bu işte bir hayır yok! Bu ücrette halk yok. İşçiler yok. Yoksulluk sınırı 70 bin TL üzeri iken bu asgari ücret sefalet ücretidir. Hani halkı enflasyona yedirmeyecektiniz? Bir gün olsun bir sözünüzde duramaz mısınız? Yıllar önce, bir konuşmasında 'Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik, su parasını kim ödeyecek? Bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak çayla simidi bile çok görüyor' diyen Erdoğan'a bugünkü Erdoğan çıkıp cevap versin. Zira kiraya bile yetmeyen asgari ücret belirlenmiştir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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