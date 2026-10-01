DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, fon krizinde yargılanma çağrısı yaptı

(TBMM) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin, "Türkiye için gerçekten yüzyılın utancı anlamına geliyor. Ucu nereye varırsa varsın, kimin ne ilişkisi varsa açığa çıkarılmalı, yargılanmalı. Türkiye'nin yüzyıllık utancının bir tanesini yaşıyoruz" dedi. Hatimoğulları, cezaevinde 24 saatlik açlık grevinde olan Can Atalay'ın fotoğrafını Genel Kurul sıralarına koyarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a mesaj verdiklerini ifade etti.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de yeni yasama yılı dolayısıyla Genel Kurul'da düzenlenen özel oturumun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin soruyu yanıtlayan Hatimoğulları, "Fon krizini takip ediyoruz. Türkiye için gerçekten yüzyılın utancı anlamına geliyor. Bu konuda araştırma yapılmalı ve inceleme yapılmalı. İktidarın bakanlığını yapılmış, Meclis içinde yer almış olması son derece büyük bir meseledir ve ucu nereye varırsa varsın, ister aktif olarak görevde olan, ister olmayan herkesin yani her bürokratı ve her seçilmişi kapsaması gerekir. Kimin ne ilişkisi varsa açığa çıkarılmalı, yargılanmalı. Türkiye'nin yüzyıllık utancının bir tanesini yaşıyoruz" dedi.

Milletvekilliği düşürülen Gezi Dava hükümlüsü Can Atalay'ın resimlerinin Genel Kurul'da DEM Parti sıralarına yerleştirilmesine ilişkin "Can Atalay mesajını Meclis Başkanı aldı mı" sorusu üzerine Hatimoğulları, "Almış olmasını ümit ediyorum. Sevgili Can Atalay bugün biliyorsunuz 24 saattir açlık grevinde. Meclis'in açıldığı gün bir seçilmiş milletvekili olarak bugün onun yeri ve bu sıralarda olmalıydı, açılışta olmalıydı. Fakat AİHM kararına ve AYM kararına rağmen hala cezaevinde ve bugün kendisi de bu durumu protesto etmek için 24 saat açlık grevinde. Meclis Başkanı tarafından dikkate alınmasını ümit ediyoruz. Bugün de bu fotoğrafı taşıma sebebimiz budur" karşılığını verdi.

Kaynak: ANKA