DEFNE VE SAMANDAĞ'DA ÇADIR VE KONTEYNER EV TALEBİ

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden en çok etkilenen ilçelerden Defne ve Samandağ'da çadır kent ve konteyner evler kuruldu ama depremzedeler ihtiyacın devam ettiğini söyledi.

Hatay'da depremlerden sonra binlerce ev yıkıldı, ağır hasar aldı içinde durulamaz hale geldi. Şehirde kurulan çadır kentler, konteyner evler var ancak depremzedelerin sayısı fazla olunca yeterli gelmiyor. Kırsal mahallelerde yaşayanlar toprağını, baba ocağını terk etmek istemiyor. İnsanlar çadıra ulaşamadığı için ya kendi imkanlarıyla derme çatma kalabilecekleri bir yer oluşturmuş ya da seralardaki domatesini, salatalığını, biberini sökerek oralarda kalmaya başlamış.

BABAM ŞEHRİ TERK ETMEK İSTEMİYOR

"ÇADIRA İMKANIZ VARSA KONTEYNER EVE İHTİYACIMIZ VAR"

"10-15 KİŞİ SERDA KALIYORUZ"

"BİR ÇADIRDA 5 AİLEYİZ, NASIL YETSİN?"

"HALA ŞOKUN ETKİSİNDEYİZ"

"İLK GÜNDEN BERİ CİDDİ ANLAMDA ÇADIR PROBLEMİ YAŞADIK"

"PREFABRİK EVİMİN OLMASI BENİ EN MUTLU İNSAN YAPAR"

Sağ, "Türkiye'nin büyük oranda fidan üretimi bu köyden sağlanır. Dolayısıyla buradan herhangi bir çadır kente gidemeyiz. Fidanları tohumdan alıp yetiştirip Avrupa'ya kadar gönderiyoruz. 6 Şubat'tan önce bunu sorsanız şu cümleleri kurmazdım ama en büyük hayalimiz, umudumuz prefabrik ev. İnsanlar bir prefabrik eve sahip olmak için yaşıyorlar. Ben de onlardan bir tanesiyim. Tek gayem çocuklarımın eğitimi ama prefabrik eve sahip olmak istiyorum. Bu beni belki de en mutlu insanlardan biri yapacaktır. Öncelikli çadırların sayısının artması lazım" ifadelerini kullandı.