Üye Girişi
Haberler

11 ilde DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 36 şüpheli yakalandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'nin finans yapılanmasına 11 ilde düzenlenen operasyon sonucunda 36 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltına alınan 7 şüphelinin adreslerinde farklı ülkelere ait döviz ele geçirildi. Düzenlenen "Kahramanlar-45" operasyonuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız." mesajı verdi.

Terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'nin finans yapılanmasına yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonda 36 şüpheli yakalanırken İstanbul'da gözaltına alınan 7 şüpheliden farklı ülkelere döviz ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgelerinde faaliyet göstererek dini istismar eden DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine sağlanan fon ağının tespiti için çalışma yürüttü.

İllegal para transfer yöntemi üzerinden terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet ettikleri ve silahlı terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle haklarında soruşturma yürütülen 8 şüphelinin kimlik ve adresleri belirlendi.

FARKLI ÜLKELERE AİT PARALAR BULUNDU

İstanbul'daki adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Bu adreslerdeki aramalarda 199 bin 420 lira, 16 bin 177 dolar, 10 bin 540 avro, 2 bin 800 Fas dirhemi, 5 bin 377 Mısır paundu, 7 bin Tayland bahtı ile 3 bin Lübnan lirası ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

İÇİŞLERİ BAKANI: "HİÇBİRİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Güvenlik Terör İstanbul Soruşturma Operasyon Döviz 3.Sayfa Finans Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ÜMRANİYE METRO ÇÖKME VİDEOSU İZLE! Ümraniye'de metro çökme anı videosu, fotoğrafı var mı? Seda Sayan Anastasia kimdir? Sabahın Sultanı Seda Sayan Anastasia kim, İnstagram hesabı ne? Survivor Hakan ve Turabi olayı ne? Survivor Hakan ve Turabi neden kavga etti? Uzay aracı nereden fırlatılacak? Alper Gezeravcı nereden uzaya çıkacak, nereden gidecek? MÜGE ANLI CANLI İZLE! Müge Anlı son bölüm ne oldu? 18 Ocak Müge Anlı yeni bölüm İZLE! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 18 OCAK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Efootball 2024 sunucu bakımı ne zaman bitecek? Efootball 2024 sunucu bakımı saat kaçta bitecek? Bugün hangi maçlar var? Bugün ZTK maçı var mı? 18 Ocak Perşembe Ziraat Türkiye Kupası maçları! SON DAKİKA: Kayseri'de kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Kayseri'de deprem mi oldu? Kayseri'de Deprem mi oldu? Kayseri'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 18 Ocak Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 18 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 18 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Depremleri! Rüyada yavru kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada kedi yavrusu sahiplenmek anlamları nedir? Rüyada kağıt para almak ne anlama gelir? Rüyada kağıt para görmek, kağıt para bulmak tabirleri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title