Son dakika haberleri: Datça'da orman yangını (1) Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışıyor. AA / Durmuş Genç - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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